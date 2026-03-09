善美建築工友之家平安卡課程認可被停半年 涉向學員披露試題及答案

​勞工處今日（9日）停止香港善美建築工友之家有限公司按《工廠及工業經營條例》（第59章）舉辦的「強制性基本安全訓練課程（建築工程）」（平安卡課程）的認可，為期六個月，至2026年9月8日。

25張平安卡被廢除或失效

勞工處發現香港善美建築工友之家有限公司違反課程批核條件，包括涉事導師於考試前向學員披露試卷的所有試題及相關答案，同時亦未有進行試後複習及於課堂上進行與安全訓練無關的活動。另外，監考員在考試期間未能盡職監考，致使未能發現學員作弊。

勞工處經詳細調查及搜證，並考慮該機構及涉事導師的解釋與申述後，認為事件性質嚴重，遂決定停止其認可資格六個月。涉事導師亦同時被撤銷在該機構教授相關課程的資格。應勞工處的要求，該機構已收回及廢除其中18張平安卡，而目前尚未收回的七張平安卡亦已失效。

勞工處發言人表示，該處一直非常重視強制性安全訓練課程的質素。因應申訴專員公署發表的「政府對建造業職業安全及健康的監管」主動調查報告的建議，自2025年4月起，勞工處已加強人手巡查營辦機構，以監察營辦機構是否遵守批核條件，確保課程水準，使工友獲得適當的職業安全及健康（職安健）訓練。若營辦機構未能遵守批核條件，其課程認可資格會被撤銷或停止。勞工處會繼續嚴密監察所有認可強制性安全課程營辦機構及其導師的質素，致力提升香港的職安健水平。