張韋怡告姑仔誹謗案丨姑仔出庭供稱張不滿司機家傭聽從其指示 姑仔解釋因她要照顧父親起居

2007年落選港姐、有TVB「御用宮女」之稱的42歲女藝員張韋怡（Gogo），6年前入稟高等法院控告姑仔潘碧玉（Jade）誹謗，姑仔則作出反申索。案件今於高等法院進行第6日審訊，姑仔潘碧玉出庭作證，供稱她很喜歡張韋怡的兒子，會稱其為「油雞仔」，並替其向父親「𢲷」禮物和學費；後來張韋怡一家搬回九龍塘一起居住，不滿司機和家傭只聽從潘碧玉指示，潘碧玉解釋因為她要照顧父親起居，而家傭等人亦以照顧父親為首要，而她曾表達把照顧的責任交給張韋怡，「我一個女仔，我出去拍拖唔好」。

姑仔潘碧玉供稱，她於英國大學畢業後回港，與家人居住在九龍塘住所，她曾營運日本和韓國護膚品生意，惟「多數蝕錢」，現時正在修讀法學專業證書；她在家中亦會負責照顧父親的起居飲食，而一家人「無乜隔夜仇」。

潘碧玉稱首次認識張韋怡是兄長潘德鴻為她辦生日派對，「有一個深刻印象，佢(張韋怡)換咗3套衫」。及至2017年，潘德鴻和張韋怡一家三口搬回九龍塘住所一起居住，潘碧玉稱當時感到很開心，她很喜歡張韋怡的兒子Ashton，「個仔好得意」，而且樣貌與潘德鴻相似，她會稱呼對方「油雞仔」，曾在Facebook發文稱「油雞仔，姑姐嫁唔出，啲錢就畀晒你」，亦曾替Ashton向父親「𢲷禮物」和學費等。

潘碧玉不同意她曾指示家傭Lita向大哥潘德俊的孩子的麵包吐口水，並指家傭與孩子們關係良好，「我都好錫佢哋」、「太誇張」。

潘碧玉續稱，當時張韋怡曾因司機一事有不滿，向潘德鴻表示Ashton乘坐校巴上學危險及要求家中司機送Ashton上學，但因為司機要負責接受送潘碧玉父親覆診和家傭購買食物等，故未能滿足張韋怡的要求，而潘碧玉因為負責照顧父親，故了解父親行程的她在司機空閒時會由司機接送，但張韋怡對此有所不滿，「覺得點解Jade（潘碧玉）有得用，我（張韋怡）無得用」。

潘碧玉稱她和兄長有嘗試說服張韋怡「唔係蝦佢」，「似乎佢理解唔到囉」，而張韋怡又投訴司機和家傭等，但其實聘用司機和傭人都是為了照顧父親，她雖曾表達過可以讓張韋怡接手家中事務及照顧父親，但張韋怡卻又喜歡外出。潘碧玉又稱自己無辜，指她大可把照顧父親的責任交給張韋怡，「我一個女仔，我出去拍拖唔好」，但因為放心不下父親，「我真係好愛我爸爸」；潘碧玉談及此事，在庭上一度哽咽。

