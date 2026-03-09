天氣︱明日「倒春寒」 最低氣溫16度 周末「翻風」離岸高地吹6級強風
發佈時間：12:39 2026-03-09 HKT
冬去春來，不過仍要小心「倒春寒」，亦要留意翻風。天文台預料，受東北季候風影響，本港明日（10日）天氣清涼，最低氣溫將稍為跌至16度。另一股季候風補充將帶來一定風勢，周末離岸及高地料達6級強風。
天氣︱明日氣溫稍降 兩區見14度
天文台指出，受東北季候風影響，本周華南早上清涼。根據九天天氣預報，本港明日氣溫將介乎16至20度，而自動分區天氣預報顯示，明早新界大部分地區氣溫僅15度，當中將軍澳及打鼓嶺更只有14度。
周末風勢增強 離岸達6級
天文台預測，本港周五（13日）吹5級清勁風，離岸及高地間中吹6級強風。至周六（14日）風勢持續，料吹4至5級風，初時離岸及高地間中達6級。
天文台表示，受東北季候風影響，本周華南早上清涼。而覆蓋廣東的雲帶會在未來一兩日逐漸轉薄，該區天色好轉，天氣乾燥。預料一股達強風程度的季候風補充會在本周後期抵達華南沿岸，該區風勢頗大。隨著季候風稍為緩和，下周初華南氣溫逐漸回升。
