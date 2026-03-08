Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Liv Golf香港︱田北辰：粉嶺高球場建屋毫不迫切 促政府撤回決定

社會
更新時間：19:40 2026-03-08 HKT
發佈時間：19:40 2026-03-08 HKT

一年一度LIV Golf香港站盛事圓滿結束。實政圓桌召集人田北辰表示，這項比賽已成為香港體育界和旅遊界的一大盛事，對香港的聲譽與經濟貢獻至關重要。不過對他來說，今年最特別的並非觀賞職業球手作賽，而是能夠與孫女一起現場觀看國際高爾夫球賽事。

田北辰於社交平台發文指，孫女兩年前由他帶領下首次接觸高爾夫球後便愛上此項運動，更於兩星期前打出78桿的佳績，惟他慨嘆在香港很難與她一同下場。他解釋，本港的會員制球場周末不允許攜同嘉賓，而公眾場地如滘西洲則需舟車勞頓，對年紀漸長的他而言並不方便。他續指，孫女對粉嶺球場的古樹情有獨鍾，並單純地問「點解香港冇一個公共高球場，可以等我哋成日一齊打golf？」

籲政府撤回起屋決定

田北辰提到，最近看到環保署就粉嶺哥爾夫球場的司法覆核提出上訴，這宗案件已經纏訟數年。他認為，整個事件拖延這麼久，已證明收回球場建屋是毫不迫切，「上屆政府決定，呢屆政府打足咁多年官司，咁幾時開工呀」。他引述政府經常表示已達成未來十年覓地建屋的目標，甚至超額完成六萬個單位，再加上簡約公屋，根本不需要動用這個地方，而且效率極低，「根本就唔係有必要。」

田北辰指，不應就此浪費這一個有貢獻、有歷史價值的球場，而且粉嶺哥爾夫球場交通方便，不像滘西洲需要舟車勞頓。他呼籲政府「唔好再糾纏呢啲虛無縹緲嘅官司，認真諗諗撤回起屋呢個決定。」

