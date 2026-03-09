香港求職網遜星洲 僅5.3%職位空缺提AI要求 業界推測企業心態保守︱新聞追擊

新春過後是轉工旺季，隨人工智能普及，求職條件亦要升級。《星島》翻查求職網站逾3.1萬個空缺中，有逾1,600份提及「AI（人工智能）」，約佔總數的5.3%，低於新加坡求職網的6.1%。相關空缺以資訊及通訊科技業最多，佔近900份，其次是市場及傳播和銀行及金融服務業，分別有122個及107個相關空缺。有資訊科技界人士指相關比例太低，因企業心態保守。有人力資源顧問指，要求使用AI工作的空缺比數年前大增，尤以高管職位為甚。

資訊及通訊科技業AI需求最大

本報於2月16日在香港求職網站Jobsdb逾3.1萬個職位空缺中，以人工智能英文縮寫「AI」為關鍵字篩選，發現有1,636個相關空缺，佔比5.3%。以人工智能英文全寫「Artificial Intelligence」作為關鍵字的搜尋結果較少，只有893個空缺，佔比2.9%。而2月22日另一求職網站Job Markets共提供3,485個職位空缺，本報同樣以「AI」作關鍵字搜尋，共有203個結果，佔比5.8%。

參考新加坡求職網站Jobstreet 3月4日的搜索結果，提及「AI」的空缺佔比6.1%，高於香港Jobsdb約0.8個百分點。

若以行業劃分，香港Jobsdb涉及「AI」的1,636個空缺中，資訊及通訊科技行業891個，獨佔逾半有關空缺，市場及傳播和銀行及金融服務兩個行業則各有122及107個空缺，佔第二及第三名。而電召及顧客服務、社區服務及發展、政府、衞生及醫療、酒店及旅遊、零售及顧客產品和運動及康樂等行業，則有不多於5個相關空缺，即較少職位要求使用AI。

招聘廣告中有提及「AI」的空缺較集中於月薪2.5萬元至6萬元的職位上，其中以月薪4萬至5萬元的空缺最多，其次是3萬至3.5萬元和3.5萬至4萬元的層級。

方保僑：今年是AI商業應用分水嶺

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑形容，今年是AI商業應用的分水嶺，沒有使用AI的公司將會在競爭力上落後，但現時香港公司應用AI的比例仍然偏低，企業高層對AI 信心不足，擔心AI產出的內容不準確，AI客服會提供錯誤資訊，但這些問題都有技術可以解決。

他又認為，5%職位空缺提及AI要求的比例算低，企業高層仍持保守心態，「請個文筆好，還是AI好（的員工），（僱主認為）用AI寫作好像作弊」，未來是AI世代，不使用AI的員工或企業將缺乏競爭力，故大家應盡快擁抱AI。

人力顧問料AI成為求職基礎技能

合眾人事顧問有限公司總經理蘇偉忠表示，AI在工作上的應用仍屬起步階段，雖然現時要求使用AI的職位空缺比例上未算多，但比數年前大增，而現時高層管理職位被要求有能力使用AI較為普遍，中低層員工雖未必有明文要求，但很多人在工作上已有一般應用。

蘇偉忠續指，AI可應付大部分資料蒐集和整理、匯報和排程等工作，涉及大量資料整理的後勤工作較容易使用AI。他又認為，香港職場應用AI的步調較外國慢，但趨勢已不可逆轉，AI很快會成為如過去打字和使用文書處理軟件般的求職基礎技能。

農曆年後一般會出現轉工潮，蘇偉忠認為，今年打工仔轉工未必如往年積極，因市道不佳，很多企業裁員減薪，相信較多僱員會抱觀態度，優先追求安全感。對於有意在馬年轉換工作環境的打工仔，他建議不要輕易「祼辭」，最好找到好工作才轉工，「騎牛搵馬」方為上策，「以前祼辭再找工作容易，今年環境已不同。」

記者︰曾偉龍