下灣村收地倒計時 村民盼政府手下留情 保留「三寶」傳承文化

位於落馬洲的下灣村、合盛圍和漁民新村今日（8日）農曆正月二十，於大榕樹下的土地神壇舉辦一年一度的土地誕，吸引逾百人到場參與。不少人特意上香拜祭，以及參與傳統習俗「搶花炮」，惟下灣村及合盛圍收地計劃逐步推進，其中下灣計收地後，估計不足百人留下。有村民表示，即使不捨亦只能配合發展，日後會繼續舉行土地誕，又期望政府保留村內「三寶」延續傳統文化。

土地誕︱村民「搶花炮」求好運

早上10時許，十多位村民陸續到土地神壇前上香拜祭，不少人將寓意「多子多孫」的生薑及桔帶回家掛在門口，祈求闔家平安。至12時許，隨着喃嘸師傅敲響鑼鼓，拜神儀式正式開始。喃嘸師傅在神壇前誦經祈福，並逐一念出各家各戶姓名，以祈求平安順遂；其後，「搶花炮」儀式由下灣村村委以「丫叉」將「炮仔」射向半空，十多名村民隨即爭搶花炮，有成功搶到的村民興奮地高舉手中紅色「炮仔」，現場不時傳出掌聲與歡呼聲，十分熱鬧。今年共發出3發花炮，均由下灣村村民搶得，得花炮者可獲派紅包，象徵好運與祝福。

下灣村村長盼安置政策更具彈性

今年71歲、已擔任下灣村三屆村長的郭海賢表示，村內有三分之二的土地將收回，當中有約200名居民需搬離，目前政府已為合資格村民完成登記，將會安排「上樓」，雖然下灣村仍然存在，但預計不足百人可留下來。

安置方面，他表示，政府主要提供公屋或房協單位選項，分布在上水、元朗和港島區等，惟部分清拆戶因資產審查、供款能力及銀行按揭問題，難以負擔非公屋單位，「（村民）年紀大，銀行又唔肯借，儲蓄又唔多」，故希望政府能在過渡及長遠安置政策更彈性。他亦稱，由於村內曾多次遭水浸，不少居民的地址證明及相關文件被損毀，大大影響申請安置進度，「村民真係住咗幾十年，但因為搵唔返文件，一時之間未能交齊資料，政府都知有困難，但程序始終要行。」

村民哭訴：想喺熟悉嘅地方安享晚年

住在村內六十年的他坦言，雖然理解香港需要發展，「就算唔開心，始終要配合」，但對要離開由父母親手建出來的家園感到極為不捨，「我哋唔係反對發展，只係希望政府喺後續安排上，對我哋好啲」，又形容不少長者對搬遷感到無助和焦慮，更有村民向他哭訴，希望可延後收地兩年，讓年事已高的居民「喺熟悉嘅地方，安安樂樂過埋最後幾年」。

為了讓下灣村歷史得以延續，他今年製作了「下灣三寶」土地神壇、村公所和牌樓的小型模型，期望即使日後很少人會回來村落，甚至是不復存在，仍能透過遺跡及影像記錄，「土地祭祀唔單止係信仰，亦係團結村民嘅精神」，「有下灣村的一日，土地誕都會繼續承傳下去」。他又透露，目前政府同意保留「三寶」，其中大榕樹下的土地神壇將原址保存，而村公所和牌樓則以其他方式保留，相關方案仍在商討中，「希望可以手下留情」。

記者：何姵妤

攝影：蘇正謙