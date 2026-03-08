國際婦女節︱「『友』妳啟導」助女大學生規劃職涯 學員：打破行業刻板印象 原來女性也可發光

由民政及青年事務局推出的「『友』妳啟導」友師計劃，旨在為有志投身專業行業或商界的本港女大學生配對女性領袖，協助她們規劃職涯。計劃試行近一年，局方表示計劃第二届預計於本年7月啟動，名額增加五成至120個。有受訪學員表示，計劃加強她們對未來的信心，更打破了對個別行業的刻板印象。

第二屆名額增至120個 即日起招募友師學員

民青局表示，計劃首屆成功招募了83位學員，以及53位女性領袖參與擔任友師，當中不乏女行政總裁和合夥人，來自不同的行業及背景，包括商界、公營機構、法律界等。有見首届反應熱烈，第二屆名額將增加五成至120個。計劃為學員安排不同的培訓活動，提升學員的軟技能和求職技巧，為她們步入職場做好準備。民青局亦會安排學員參觀公營及/或私營機構，了解不同工作環境與運作。

民青局總行政經理（婦女及家庭事務）蔡麗恩表示，第二届料於2026年7月至2027年6月舉行，現正招募友師，並於今年3月至4月開始招募學員。為讓更多女大學生受惠，第二屆將優先讓未參加過的學生參與。局方鼓勵友師與學員在計劃完結後繼續保持聯絡，亦會邀請畢業學員參加日後活動及「同學會」。遴選方面，她強調申請人須展現熱誠，面試表現是重要準則，學業成績及就讀院校並非重點。

學員：友師是「活生生的榜樣」

就讀中文大學會計系二年級的黃靜雯分享，友師從事會計行業，透露行內原來有「零食文化」，打破她對會計工作沉悶乏味的想像，令她更想投身這一行。她形容計劃的培訓工作坊是「一條龍服務」，助她認識自己，學習與人溝通，建立專業形象。對於會計行業會否被AI取代，她指，友師啟發她明白行業不斷變化，重點是學習如何應用AI工具，相信不會被取代。

就讀香港大學文理學士（應用人工智能）二年級的鄭汐銳表示，友師是她「活生生的榜樣」，讓她看到「原來女性也可以發光，很有實力」。她本身希望日後研發產品並創立公司，友師不僅帶她到不同公司認識業界人士，更建議她先在科技行業「打滾幾年」，累積人脈與知識後再創業。她希望日後能以科技減少世界的不平等，例如透過VR讓女性體驗成為足球員的感覺，不讓性別局限想像。

親歷立法會選舉 印裔學員樂見職場更包容少數族裔

香港大學政治學與法學雙學位課程二年級學生Yashica分享，計劃令她對法律行業的了解不再流於理論，能實際了解事務律師的工作內容，助她規劃未來路向。她的友師更邀請她參與先前的立法會選舉準備工程，令她第一手了解政治系統的實際運作。

身為少數族裔，印裔的Yashica坦言成長過程中缺乏正式學習廣東話的機會，導致她廣東話不太好，而不少實習機會都要求掌握廣東話。她樂見情況正逐步改善，現在少數族裔兒童學習廣東話的機會和資源已較以往充足，同時也有更多對文化背景更包容的實習機會。

內地生：計劃讓我更希望留港發展

就讀理工大學酒店及旅遊管理學系三年級的陳思言來自內地，她坦言起初因文化背景不同，較難融入香港社會，但在計劃中即使文化各異，大家都十分包容，她更有不少機會練習廣東話。她表示本身已很喜歡香港中西交融的文化，參與計劃後更遇見許多有想法的人，令她更享受在這座城市發展。

城市大學公共政策與政治學系三年級的廖銳錡則指，友師除了給予職場建議，更分享了不少人生智慧。對方提醒她要做一個「有趣的人」，對世界保持好奇心，時刻學習，拓闊世界觀，建立更廣的人脈網絡。她形容這些體會與平日課堂所學很不一樣。

記者：周育瑩

攝影：陳浩元