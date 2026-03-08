「揹水一戰」3.22慈善越野賽突宣布取消 退還全數報名費及捐款 無交代原因

「揹水一戰」︱慈善組織「點滴是生命」（A Drop of Life）今日（8日）凌晨在官方社交平台宣布，指經過審慎考慮後，決定取消原定在於3月22日舉行的 「揹水一戰 2026」，惟未有交代原因，僅表示將會退還全數報名費及相關捐款，會盡快通知所有安排。「對於活動取消所帶來的不便，深表歉意，敬請見諒。」

「揹水一戰」取消︱參加者：昨日才剛收到選手包

據主辦單位介紹，「揹水一戰」自2013年起舉辦，今年踏入第11屆。賽事中，參加者需背負4.8公升或5公升食水，挑戰港島徑越野賽程，親身體驗偏遠山區村民長途跋涉取水的艱辛，同時為柬埔寨及尼泊爾等地籌款興建水設施，解決食水及衞生問題。賽事於2023年疫情後恢復實體賽，吸引逾千名跑手參與，籌得超過91萬元善款，當時多位大使包括榮譽顧問方力申、顧定軒及蘇皓兒均有出席或參賽。

在社交平台上，有參加者反映昨日才剛剛收到選手包，今日就收到取消活動的通知，感到不明所以。

昨日有報道稱，「揹水一戰」活動與「邪教」有關，屬「慈善包裝滲透」。