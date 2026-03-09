啟德體育園1周年︱推動「全民參與新時代」 逾22萬人次參與「飛越啟德」 學界精英賽移師園區

啟德體育園啟用一周年，不僅成為國際盛事的地標，更深度滲透本地體育生態圈。過去一年，園區透過「飛越啟德」計劃吸引逾22萬人次參與社區項目，並開放多項設施供市民預訂，由熱爆全城的匹克球到傳統田徑等運動，全面實踐體育「五化」。有體育界人士指，學界精英賽移師園區，不僅是硬體的升級，更是體育文化的承傳。啟德體育園正逐步推動「全民參與」的體育新時代。

體育園於去年3月起開放多項室內及戶外運動設施供市民預訂使用，包括跑步、足球、乒乓球、羽毛球、籃球、沙灘排球、匹克球、五人足球、手球、網球、攀石牆及新興運動等。

1.5萬平方呎有蓋球場可塑性強

位於啟德體育園北斗園區的有蓋球場，現時由中國香港新興運動協會租用，定期舉行不同新興運動的訓練班，以作推廣，當中包括近年熱爆全城的匹克球（Pickleball）。中國香港新興運動協會創辦人黎廣業指，北斗園區除設有蓋球場，亦有網球及沙灘排球等戶外運動場地，每當假日便有不同運動愛好者到來，享受運動的樂趣。

過去一年，啟德體育園成為不少市民一家大小的假日好去處，他稱，不少市民行經有蓋球場，都對他們陳列於外的不同新興運動體驗班及訓練課程感興趣，有市民主動查詢報名，亦有家長為子女報名參加體驗班，反應踴躍，平均每月接觸數千，以至逾萬名市民，成績令他感到鼓舞。

訪問當日雖是上班日，但當日早上一批保險從業員已預約租用場地進行匹克球訓練。黎指，佔地1.5萬平方呎的有蓋球場，充分發揮靈活多變的優勢，「可以由五人足球場，變成5個匹克球場，或多個躲避盤場、閃避球場，甚至手球場及小型籃球場。」本港寸金呎土，他指，善用已有球場可增加不同的可能性，既有助推動新興運動，長遠亦深化全民運動的發展。

善用園區設施 推廣全民運動

體育園的社區旗艦計劃「飛越啟德」持續推動本地體育運動文化，自2018年以來已聯同超過100個合作夥伴，推出超過200個社區項目，重點項目包括「啟德GET SET GO」大型嘉年華及「文化飛步遊」等，累計吸引約22萬人次參與，推動全民運動與身心健康。

近年，當局強調體育發展的「五化政策」，即普及化、精英化、盛事化、專業化和產業化。中國香港田徑總會主席關祺表示，啟德體育園的落成對推廣全民運動有正面作用。他形容，體育園是本港最具代表性的體育設施，兼具多個室內場館及戶外場地，可配合不同賽事及訓練需要。

他分享，田總過往舉辦馬拉松賽事時，曾使用啟德體育園的體藝館派發選手包，並舉辦博覽會，向公眾推廣運動，吸引逾10萬人入場參觀，「街坊或者街外人知道有活動，相信都樂意去參加。」今年更首次在體育園內舉辦「躍動少年跑」賽事。稍後的5月，「亞洲U20田徑錦標賽」亦會在青年運動場上演。

學界賽落戶啟德 學生畢生難忘

此外，香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德博士指，體育園對推動學界體育發展有積極的幫助。他說，學生較少有機會四處參加活動和比賽，學界比賽正正能讓年輕人認識園區，加上園區亦有舉辦不少文化承傳的活動。

他指出，在體育園比賽將會成為學生畢生難忘的回憶，「30年、50年後，一班『波友』仍在討論當年於啟德打的決賽，正是體育文化的承傳，為產業留下美好的回憶。」

自體育園開幕後，中國香港學界體育聯會已迅速把多項全港精英賽事移師園區舉行，如去年3月策劃的「學界體育雙周」，在2周內分別於青年運動場舉行學界精英足球賽，及在體藝館舉辦精英籃球賽，精英手球賽及全港小學區際五人足球比賽則安排在體藝館副場。

學體會董事會主席洪楚英指，能在世界級場館進行學界精英賽，無論氣氛、音響、更衣室設施、觀眾席配置均顯著提升，為學生帶來更強烈的榮譽感與參賽體驗，也連帶吸引了贊助商，「令學界體育賽事盛事化，邁進另一個層面。」

展望未來，他期望雙方合作不只集中於每年3月的精英賽，而是以「季度」形式舉辦不同體育活動，如6月可舉辦備受學界歡迎的三人籃球賽；9月以「全民運動」為主題，舉辦全港學校都可參與的活動；12月則舉辦新興或具特色的運動等，令全年有多次焦點盛事。

記者：關英傑、潘明卉、仇凱瑭

攝影：葉偉豪、盧江球