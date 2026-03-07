醫療財經星級家族 黃金連線顯實力 政商娛齊撐 全仁醫療十周年

城中醫療界盛事、全仁醫療集團成立十周年慶典早前盛大舉行。這個以高端醫學影像及體檢服務打響名堂的醫療集團，一眾高層、合作夥伴及各界名流聚首一堂，雲集政商娛樂界重量級人物，場面可謂星光熠熠。集團創辦人劉仲恒正是香港財金界重磅人物馬時亨的女婿，有嘉賓笑言：「這個慶典簡直是醫療與財經界的黃金組合，人脈和實力盡現，方方面面網絡有齊，正是現今香港多元協作的縮影。」馬時亨更化身「最佳外父」，在場親切招呼一眾到賀老友，其跨界人脈連結，同時展現全仁醫療集團跨商界、政界以至文娛界的影響力。

活動當晚嘉賓陣容鼎盛，包括醫務衞生局局長、醫管局主席范鴻齡，就連年屆九十多歲的世界知名醫學教育家、港大榮休教授楊紫芝也罕有現身，還有港交所主席唐家成等。娛樂圈方面，除了馬時亨「老表」、TVB前總經理曾志偉親臨道賀，英皇集團主席楊受成亦帶同旗下藝人張敬軒現身會場。主人家之一的劉仲恒醫生，致辭時特別感謝眾多友好及同業的支持，「全仁踏入十周年，這一路多得大家的包容、信任和努力。」

活動另一大焦點，是全仁集團董事會的全新「星級」陣容。醫院管理局前主席胡定旭正式加入擔任集團董事會非執行主席。他多年來活躍於多項社會公職，擁有廣泛人脈，其「international governance」視野被不少人高度肯定。另一焦點則是行政會議成員林正財，加入擔任獨立非執行董事。劉仲恒直言，兩位新任董事不僅帶「人脈」，更有專業領導力和落地執行力，「預防醫學不只是在boardroom傾，更要實實在在落到社區。」

慶典期間，全仁醫療亦同時宣布連串「聯乘」計劃，與富衛、保誠保險、萬通保險國際及全球權威高端醫學影像服務提供商聯影醫療達成戰略合作。這輪戰略合作，不單為客戶帶來國際醫療診斷技術、保險方案一站式體驗，集團更進一步進軍中醫及物理治療新市場，切合香港近年對復康與預防健康的需求，提供多元化高端醫療服務。

自2016年成立至今，全仁醫療已服務個人客戶累計超過180萬人，旗下健康平台訪問量突破550萬，全港企業及保險合作戶口逾300間。集團專業團隊擴展至逾200人，全線服務標榜以人為本、高效率高科技，成功在高端醫療市場站穩一哥地位，並屢獲「商界展關懷」、「友商有良」等多項殊榮。

集團亦注重社會承擔，堅持「做醫療，不止賺錢，更重要係守護健康、回饋社會。」多年來積極響應醫管局醫健通、主動參與學童流感、HPV及新冠疫苗接種，亦在疫情期間為社區開設檢測服務。近年更成為「安全城市大使」，推動網絡安全及心理健康，亦參與「共創明Teen」計劃，協助青少年拓闊視野。