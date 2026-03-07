Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬年｜馬會夥大館推「大館小馬」活動 近距離接觸雪特蘭小馬 市民讚可愛如毛公仔

社會
更新時間：15:32 2026-03-07 HKT
踏入馬年，香港賽馬會與大館合作推出「大館小馬」活動，分別於今日（7日）、8日以及15日三日舉行，邀來性格溫馴的雪特蘭小馬（Shetland ponies）與公眾近距離接觸。活動重現19世紀末中區警署（大館前身）的馬匹場景，觀眾可在檢閱廣場與小馬互動及合照，現場更設有多款趣味拍攝道具供市民使用。主辦單位表示，網上購票現已額滿，現場購票名額有限，視乎當日情況而定。

小朋友首次近距離接觸小馬 體驗新奇

《星島頭條》記者到場時，活動氣氛熱烈，購票處人龍不絕，廣場中心位置的柵欄外亦圍滿市民，爭相拍照及觀賞小馬。Hailey小朋友分享稱，這是她首次近距離接觸小馬，過往從未有過類似經驗。她形容整個體驗十分新奇，小馬的毛髮順滑柔軟，又與小馬合照留念，坦言感到非常高興，與家人共度一個愉快的上午。

市民讚活動有助推動旅遊業

市民何先生攜妻兒參與活動。何太表示，早前於社交媒體得悉活動資訊，過往雖曾有近距離接觸馬匹的經驗，但相比之下，今次的小馬體型嬌小，形容牠們可愛如「毛公仔」，毛髮順滑、性情溫馴。何先生則認為，活動適逢馬年，以小馬作為吉祥物應節應景。選址中環這個核心地段，方便各地旅客參與互動。

何先生表示，十分滿意是次活動，並鼓勵未來舉辦同類深度遊項目。何小朋友手持小馬造型牌，興奮分享體驗，指很喜歡與小馬近距離互動，並期待日後再有同類活動。

市民盼續辦同類活動

曾女士與女兒劉小朋友一同參與活動。她們此前曾在雪地騎馬，體驗愉快，今次再接觸馬匹，同樣感到毛髮順滑。曾女士指，從九龍前來交通便利，並讚揚是次活動意義良多，不但讓更多人認識大館這個歷史地標，亦能了解其背後文化底蘊。她期望當局未來舉辦更多同類活動，讓小朋友有更多機會接觸動物。

謝先生透過公司網頁得悉活動資訊，遂於網上購票，今日攜同家人到場參與。謝太表示多年前曾參加馬會活動接觸馬匹，認為是次活動既能吸引人流，亦為家庭提供歡聚時光，現場所見反應熱烈。謝先生又建議讓不同小馬輪流拍照，豐富體驗，並期望大館未來舉辦更多同類活動，開放更多公共空間予市民大眾。

記者：張琦
攝影：汪旭峰

