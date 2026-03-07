「九巴法老貓號」今起穿梭西九1個月 車身車廂融入古埃及元素 500張特展門票限時放送

香港故宮文化博物館與九巴由今日（7日）起，聯乘推出期間限定「九巴法老貓號」共10輛主題巴士，為期一個月，分別行走於途經西九文化區的路線，包括「九巴遊香港」HK1開篷巴士、連接西九文化區的「寵物巴士團」、W4及296D。「九巴法老貓號」車身設計為古埃及主題，除了展現「九巴仔」與「法老貓」，更融入金字塔、藍色河馬、獅身人面像及聖書體符號等文化元素。

「九巴法老貓號」車廂內有主題貼紙 以聖書體介紹小知識

10輛主題巴士車廂內增設主題貼紙及椅背展示，以趣味方式連結香港的文旅特色與古埃及文物，從飲食文化、傳統習俗及文字書寫等角度，對照古埃及文化與香港日常生活，帶領乘客在旅途中探索文化小知識。香港故宮亦特別於全港逾100個巴士站的廣告燈箱展示電子海報，以中英文及古埃及聖書體，向乘客推薦和介紹兩條「九巴遊香港」HK1 開篷巴士途經景點的主題路線，並加入「聖書體小知識」。

「法老尋喵」得獎者率先登上「九巴法老貓號」

另外，香港故宮於1月「香港寵物節2026」期間推出「法老尋喵」打卡活動，吸引近4,000名參加者分享家中愛貓的日常照片，並透過公眾投票選出最高人氣的25隻貓。今日該25位得獎者主人和貓率先登上「九巴法老貓號」，體驗寵物友好的古埃及文化探索之旅。此外，為慶祝「香港藝術三月2026」，香港故宮聯同九巴將於「九巴法老貓號」投入服務期間，發放500張「古埃及文明大展」特別展覽門票。

「古埃及文明大展」有望成香港史上最受歡迎展覽

香港故宮文化博物館館長吳志華表示，故宮博物館十分高興能與九巴展開跨界合作，以嶄新創意方式將古埃及的文化元素帶到香港社區，延續「古埃及文明大展」的熱潮。是次合作恰好能將古埃及文明與香港城市生活巧妙結合，讓大眾以輕鬆方式感受其獨特魅力與深厚文化底蘊。博物館將持續與各界合作，深化文化旅遊的多樣性，並連結社區及不同觀眾群。

吳志華指，「古埃及文明大展」自去年11月底開幕至今，已錄得約28萬名參觀者，對達成預期70萬人次目標充滿信心，並相信有望成為香港史上最受歡迎的展覽。他強調並非因為擔心人流而推出合作，反而是希望在展覽反應理想下，進一步帶動文創產品及跨界合作。

九巴商務總監張以行表示，九巴對能夠與故宮博物館展開跨界別合作，延續「古埃及文明大展」熱潮，感到十分欣喜。是次合作透過「九巴法老貓號」主題巴士行走城市不同角落，向廣大市民和遊客展現古埃及文明的獨特魅力，體現九巴致力善用公共交通服務網絡，攜手與不同界別合作，推動文化、藝術和旅遊發展。

記者：蔡思宇

攝影：陳浩元