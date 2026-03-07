Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜中東戰火致油價飆升一成 麥萃才：香港如「半美元區」或成全球資金避險天堂

社會
更新時間：11:25 2026-03-07 HKT
發佈時間：11:25 2026-03-07 HKT

中東地緣政治風險急劇升溫。浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才今（7日）在電台節目表示，伊朗封鎖霍爾木兹海峽，導致中東石油運輸受阻，伊朗對駐中東美軍基地的攻擊，亦有可能波及當地石油設施，雙重因素疊加下，導致昨日（6日）油價單日急升一成。他分析指，油價上漲會帶動通脹，推高交通票價及電費，而石油副產品如化工原料供應減少，更會波及下游工業生產。

香港或能吸引全球避險資金流入

麥萃才亦觀察到資金流向可能出現結構性變化。他解釋，有別於以往戰爭期間資金流向美元資產，由於美國本身為參戰國，反而中國並未捲入戰事，加上國家經濟實力雄厚，與美元掛鈎的港元猶如「半美元區」，香港或能吸引全球避險資金流入，甚至帶動更多中東家族辦公室來港落戶。

霍爾木茲海峽封鎖令運輸成本提高

貿易層面，進出口界立法會議員鍾奇峰則表示，受影響的港口貿易僅佔香港與阿聯酋整體貿易約2%，對港直接衝擊有限，惟霍爾木茲海峽被封鎖，船運需要繞道，將提高運輸成本及戰爭風險附加費。

鍾奇峰續稱，政府積極鼓勵企業開拓中東市場，但今次事件顯示，業界需將運輸穩定性納入考慮，長遠發展需保持警惕並考慮相關風險，並放緩在中東的發展步伐。他期望未來能研發更多航運保險產品，以加強對中國貨船的保障。

戰事對飛機貨運影響相對有限

香港付貨人委員會主席許彼得在同一節目指出，中東戰事的持續時間難以預測，業界正面臨多重挑戰。他表示，戰事不僅可能推高通脹，還會對全球供應鏈秩序造成影響，業界難以判斷何時能出貨，也無法評估是否能承接新訂單。未來，業界需研究如何開拓中東市場。

許彼得提到，中東多個主要機場的服務已受戰事影響，但香港與歐洲之間的貨運以直航班機為主，較少經由迪拜機場轉運，因此目前戰事對空運的影響相對有限。

