運輸署建議向新渡輪及港九小輪批出五年新牌照 中環至長洲加價逾12% 梅窩及坪洲航線減價

現時本港六條主要離島渡輪航線的服務牌照將於本月底屆滿。運輸署向離島區議會提交文件，建議向新渡輪及港九小輪批出為期五年的新牌照至2031年3月31日。另外，多條航線的票價將會在4月1調整，其中「中環—長洲」周一至六的普通船普通位成人單程票，將由現時14.8元加至16.7元，加幅為12.8%，而「中環—梅窩」及「中環—坪洲」航線的票價則會下調。署方強調，建議的票價調整已屬溫和且「最低限度的調整」。

根據文件指，由於渡輪營辦商近年面對乘客量下跌的情況及營運成本持續上漲，運輸署認為渡輪營辦商有切實的需要調整票價，以確保各條渡輪航線能維持現有的服務水平。

中環至長洲渡輪航線加逾12%

文件提到，多條航線的票價將會有所調整，其中「中環－長洲」航線星期一至六（公眾假期除外）的普通船普通位成人單程票，將由現時14.8元加至16.7元，加幅為12.8%；豪華位由23.2元加至26.1元；高速船則由29.2元加至32.9元。至於星期日及公眾假期，普通船普通位由22元加至24.8元；豪華位由33.8元加至38元；高速船由42.3元加至47.6元，加幅12.5%

另外，月票新售價為626.8元，較現時的580.4元上升8%。此外，學生月票、多程票（20程、12程）亦同步加價。航線更首次新增「6程」多程票，售價為93.4元。

中環至梅窩航線 假日來回減16.1%

相比之下，往來中環至梅窩高速船航線票價則出現下調。星期一至六成人單程票由34.1元微降至33.5元，減幅為1.8%；星期日及公眾假期則由48.9元降至48.5元。然而，假日來回票（首程必須由梅窩出發）成人票價則由68.2元大幅下調至57.2元，減幅高達16.1%。至於月票新售價為652.8元，學生月票為456.8元，各款多程票亦有所調整，同樣新增6程票，售價193元。

中環－坪洲航線 平日航線減13.6%

「中環－坪洲」高速船航線票價同樣下調。星期一至六成人單程票由36.9元減至31.9元，減幅13.6%；星期日及公眾假期則由54.3元減至46.6元，減幅14.2%。即日來回票及假日來回票（首程必須由坪洲出發）成人票價均由67.0元大幅下調至44.7元，減幅達33.3%。月票新售價為730元，學生月票為511元，10程票為188元。

署方：乘客無需再顧及普通船與高速船票價差異

文件指，隨著「中環－梅窩」及「中環－坪洲」航線的單程票票價整合，票價結構將更為清晰易明，亦更能反映新船全面投入服務後 的實際運作情況。經整合並劃一票價收費後，乘客將無需再顧及以往普通船與高速船票價的差異，可自由選擇乘搭任何航班以配合其出行時間，讓出行有更多選擇及更具彈性，進一步改善整體 乘船體驗。

此外，透過「快船降價，服務升級」的安排，現有高速船票價在整合後將有所下調，乘客可以較現時低的票價享受更快捷及更舒適的服務。票價下調不僅紓緩了離島居民的負擔，亦讓遊客以更優惠的票價享受更高質素的航程，進一步提升旅遊吸引力。整體而言，居民能受惠於更靈活的出行選擇，而乘船體驗亦 會全面改善。

票價調整屬溫和及「最低限度調整」

署方表示，建議的票價調整已屬溫和且「最低限度的調整」。此方案同 時兼顧離島居民及渡輪營辦商的利益，既能保障離島居民的日常 出行，亦可維持渡輪營辦商有關航線的財務可行性，強調若再降低加 幅，營辦商的財務壓力將持續累積，航線亦將難以維持現有服務水平，而票價未來或需更大幅度的調整。



記者︰黃子龍