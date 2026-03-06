大鵬灣膺全國美麗海灣優秀案例 委員倡邀KOL小紅書宣傳吸內地客

國家生態環境部早前公布第四批全國「美麗海灣」名單，香港大鵬灣以優異的綜合評分獲選為「美麗海灣優秀案例」。郊野公園及海岸公園委員會今日（6日）開會，討論大鵬灣獲選為優秀案例，以及海岸公園30周年慶祝活動。有委員建議加強大鵬灣附近本地村民的宣傳工作，提升他們對海灣的認同感和自豪感。另有委員關注內地旅客主要依靠小紅書獲取資訊，建議政府加強在相關平台的宣傳，及考慮邀請KOL協助，讓外地旅客在出發前已掌握正確資訊，同時推廣海洋保育理念。漁護署代表回應指，正研究在小紅書和微信等平台上加強宣傳，包括發布環保教育等內容。

漁護署：正研加強小紅書及微信等平台宣傳

有委員在會上提到，一直十分認可大鵬灣的生態環境，指政府多年來在背後投入大量資源保育及管理，正因這些長期付出，才有現時的良好環境，認為除了官方努力，亦需透過社交平台加強教育與推廣，吸引更多市民參與，才能共同維護大鵬灣的生態。漁護署代表稱，維持大鵬灣的生態環境相關工作進展順利，署方會持續推動相關措施，並加強培訓及完善基礎設施等。

持續生態監測確保大鵬灣保育成效

為確保保育工作的成效，漁護署在大鵬灣範圍內持續進行生態監測，監測範圍涵蓋珊瑚群落及漁業資源等，為保育工作提供科學依據。展望未來，漁護署會繼續推動海洋保育工作，保護本地海洋生態系統及生物多樣性。署方亦會透過教育及公眾參與活動，加強市民對海洋保育的認識與支持，推廣可持續使用海洋資源的理念。

另外，署方會繼續結合自然保育、地質教育、休閒漁業與生態旅遊，設立遊客與文化設施，為市民與遊客提供獨特和富有特色的休閒和文化體驗，同時保育大自然和本地文化，並推動地質公園社區的可持續發展。

連串活動賀海岸公園30周年

政府在1996年指定首批海岸公園和海岸保護區，今年標誌着海岸公園成立30周年，漁護署將於今年5月至12月期間舉辦一系列活動，與大眾一同慶祝這個重要里程。漁護署也將藉此機會向參加者推廣海洋生物多樣性保育及負責任的海上康樂活動等理念。

慶祝活動主題為「海岸公園30年：同遊共護，同賞共惜」，活動擬涵蓋「海岸公園30周年」巡迴展覽暨啟動禮、生態探索（公眾生態導賞團）等項目。其中，巡迴展覽將於今年中開始在5個場地舉辦，宣傳海岸公園30周年，並介紹海岸公園及海岸保護區多年來的發展歷史與里程、豐富的海洋生物多樣性，以及推廣負責任的海洋生物觀賞行為和海上康樂活動。

記者：蔡思宇

