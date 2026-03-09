「全球人才高峰會周」月中揭幕 人才辦總監陳海勁：聚國際領袖洞見

香港人才服務辦公室（人才辦）總監陳海勁表示，繼2024年成功舉辦「全球人才高峰會」，今年3月中再次舉辦並升級為「全球人才高峰會周」（高峰會周），三大核心活動包括「國際人才論壇」、「機遇匯人才博覽展」，以及九項與不同合作夥伴攜手展開為期約一星期的衛星活動。高峰會周邀得諾貝爾獎得主和政商學界領袖參與，聚焦教育、科技與人才一體化發展，探索未來趨勢，進一步彰顯香港作為國際人才樞紐及國家人才門戶的角色與優勢。

「國際人才論壇」將設全球網上直播，在高峰會周網站（https://gts.hkengage.gov.hk/zh-HK）即可收看國際專家的真知灼見。

陳海勁期望藉高峰會周匯聚教育、科技和人才領域的洞見，集眾思廣忠益，以此推動跨地域、跨領域的人才合作，協助國際人才把握機遇，了解香港的發展渠道及未來方向。他指出：「今年活動不僅邀請國際級嘉賓參與，還首次聯同合作夥伴舉辦多項衛星活動，包括區域會議、招聘會及企業頒獎典禮等，為參與的人才提供更豐富內容。」

全球人才生態正處於快速轉型階段，科技發展日新月異，他指出期望在此關鍵時刻，高峰會周將邀請政商學界共同探討人才發展的新思路，並配合國家發展，致力打造香港成為國際高端人才集聚高地。

匯聚70家企業及機構 展示機遇拓展人脈

談到今年活動的亮點，他指「國際人才論壇」將以「匯聚全球智慧」（Connecting Global Minds）為主題，雲集海內外及本地政商學界頂尖領袖，探討未來人力市場趨勢與策略。「在活動首日我們將會邀請2010年諾貝爾經濟學獎得主Christopher A. Pissarides教授發表主題演講，並由全球業界領袖及知名學者進行專題演講及討論。」

陳海勁又謂，論壇次日將邀請國際及本地合作夥伴，探討以人才策略促進香港在國家發展中的角色與區域人才交流。同日並閉門舉行「共建國家高水平人才高地交流會」閉門會議，邀請到內地省市及澳門特別行政區政府代表出席，以促進知識交流、合作與高端人才網絡發展。

至於「機遇匯人才博覽展」，陳海勁表示將設有五大主題展區，匯聚約七十家企業、教育與科技相關機構及政府部門等，「我們希望為參加者提供最新行業資訊及多元化支援服務，展示香港以至大灣區的無限機遇。」

設全球直播 邀國際人才參與

今屆高峰會周連結國際、內地及本地的合作夥伴，攜手在約一星期內舉辦九項與人才及人力資源相關的衛星活動，包括區域會議、招聘會及企業頒獎典禮等，全面從企業交流到人才需要，提供最新資訊與人脈交流平台，並將與國際青年商會簽署合作協議，深化國際推廣合作，說好香港故事。

陳海勁表示，「衛星活動充分體現人才辦聯同各界服務人才的核心理念，期望可與大家繼續攜手合作，各展所長，為來港人才提供落戶支援，留港長遠發展。」

「國際人才論壇」只限受邀嘉賓出席，人才辦將安排網上直播，身處全球的人才也能同步參與。「機遇匯人才博覽展」將於上午10時至下午5時30分於香港會議展覽中心展覽廳3F舉行，免費入場。入場人士可於https://gts.hkengage.gov.hk/zh-HK預先登記，屆時憑二維碼入場。查詢：[email protected]。