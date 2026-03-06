宏福苑大火｜消防員何偉豪離世百日 未婚妻Kiki發文剖白 淚訴未能忘懷：未同你講到「再見」
大埔宏福苑火災於去年11月26日發生，至昨日(5日)為大火發生100日。於火災中英勇殉職的消防隊目（追授）何偉豪，其未婚妻Kiki在社交平台發文，指自己「眼淚流到第100天」，內心仍然「好痛」，更直言現時仍然未能「同你講到『再見』」，最後以「很愛你」作結。
何偉豪原訂於在去年除夕與未婚妻Kiki結婚，但一場無情大火，令他們天人相隔。昨日(5日)是宏福大火發生100日，Kiki在社交平台Threads寫下心聲，再次表達對未婚夫何偉豪的不捨。
腦海不斷重演當日一切
Kiki開首即寫100天了，但「眼淚流到第100天，仍然好痛、好痛。」她希望何偉豪回到她的身邊，「好想再聽到你行樓梯上屋企嘅腳步聲」。她每一日腦海都會不斷重演當日的一切，收到電話、趕去醫院、跑入急症室，「然後..終於見到你，但係..你已經無辦法再起身。明明你啱啱先打過電話畀我。」
Kiki亦提到，「好想你會返嚟我身邊，知你唔想我咁樣，所以我有在努力，希望你原諒我嘅自私，我仲未同你講到『再見』。很愛你。」
大批網民留言安慰Kiki，叫她不用自責，亦希望她可以好好照顧自己，重新振作。
