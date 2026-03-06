Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黎智英串謀勾結外國勢力判囚20年 法律團隊確認黎智英放棄上訴

社會
更新時間：13:40 2026-03-06 HKT
發佈時間：13:40 2026-03-06 HKT

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司、6名高層等共12被告，「串謀勾結外國勢力」及「串謀發布煽動刊物」罪成，3位《香港國安法》指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰上月初判處黎智英監禁20年，指黎智英所犯的罪行精心策劃又早有預謀，不僅嚴重、更具持續性和國際性，對香港及中國造成實際及潛在危害，而黎智英為整案的幕後主腦和推動者，必須判以具阻嚇性的重刑。黎智英的法律團隊向本報確認，黎智英不會就定罪及刑期提出上訴。

3位《香港國安法》指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰判刑時強調，黎智英及其他被告的串謀不僅精心策劃，且持續進行，涉案「重光團隊」的國際游說活動在香港境內外展開，呼籲外國政府對中港官員實施制裁，並確實促成部分制裁措施，認為此等行為屬「罪行重大」， 強調必須判處長期監禁以彰顯阻嚇作用。

法官最終接納黎智英高齡、健康欠佳及長期單獨囚禁等，的確令其獄中生活較其他囚犯艱難，遂酌情扣減刑期1個月及1年，即串謀發布煽動刊物罪須囚22個月、兩項串謀勾結外國勢力罪須囚17年，綜合3罪後判處總刑期為監禁20年。

案件編號：HCCC51/2022
法庭記者：劉曉曦

