張韋怡告姑仔誹謗案 張母供稱曾遭姑仔指罵「死八婆！唔好再嚟我屋企！見你一鑊打你一鑊呀！」

社會
更新時間：13:27 2026-03-06 HKT
發佈時間：13:27 2026-03-06 HKT

2007年落選港姐、有TVB「御用宮女」之稱的42歲女藝員張韋怡（Gogo），6年前入稟高等法院控告姑仔潘碧玉（Jade）誹謗，姑仔則作出反申索。案件今於高等法院進行第5日審訊，張韋怡母親曾秀英出庭作證。2019年潘家發生解僱家傭風波，張韋怡一方「請兩個工人都唔講俾潘老先生聽，搵印尼人通宵睇住潘老先生」，潘老先生則向私家看護稱：「佢哋講就講得好聽，咩都為我，其實自己背後搞好多嘢」。

張母稱曾被姑仔當面指罵「死八婆」

張韋怡母親曾秀英今出庭作證，被問及2019年潘家解僱家傭風波，曾秀英指當時「有工人吐口水落小朋友啲嘢食，咁邪惡，我耿耿於懷」，而「我哋會反映俾潘老先生聽」，她離開時姑仔潘碧玉則「指住我罵，『死八婆！唔好再嚟我屋企呀！見你一鑊打你一鑊呀！」。

代表姑仔潘碧玉的大律師江小菁在庭上播放潘老先生私家看護的語音訊息，內容提及曾秀英到潘家同潘老先生理論，「張太落嚟，老闆話好嬲，話你個女（張韋怡）咁叻，叫佢炒哂啲工人啦，唔洗講咁多嘢。你哋成日講啲嘢都咁誇張，你哋搬走！你叫呀鴻（張韋怡「丈夫」潘德鴻）搬走呀！佢唔夠地方住我俾錢佢買！」

否認潘父不滿工人被炒趕張韋怡搬走

江小菁指出，潘老先生曾經向曾秀英說：「叫你個女搬走！唔好係度搞咁多事！我依個咁幫得手嘅工人！佢（張韋怡）都要炒！走呀走呀走呀！」曾秀英回應指：「無發生過」，又指該私家看護現時是其好朋友，憶述她們早前見面時該私家看護曾向她說：「之前對你哋有好大嘅誤會，我俾人帶住，講咗啲對你哋不利、比較偏激嘅說話，我好內疚，向你哋道歉」，並認為這些事件應該有關，但「佢作唔作（故仔）我唔知」。

對於曾秀英被指「成日煩潘老先生，煮啲唔岩食嘅嘢潘老先生食」，曾秀英否認，並指潘老先生需「洗腎」，堅稱「我唔會亂咁煮嘢俾佢食」。曾秀英另被指在2020年1月17日向潘老先生說：「我個女喺度住咗幾年咁耐，點解講句嘢都唔得呀！」，潘老先生亦曾向曾秀英說：「你哋成日講啲嘢都咁誇張，又話你個女受咁多委屈，佢有咩咁委屈啫？」

不認常找潘父「講嘢」與姑仔亦只屬點頭之交

江小菁指出，潘老先生亦曾經向曾秀英說：「你哋做咩自把自為請工人」，曾秀英則向潘老先生說：「你哋唔顧工人又唔理工人」。曾秀英全部否認，指「我都唔知發生咩事，講真，係Michael（張韋怡「丈夫」潘德鴻）叫我幫手搵工人」，又指「我好少講佢哋兩口子嘅嘢」。

潘老先生私家看護的語音訊息又提到：「潘老先生好醒，張太（曾秀英）好似係依度屋主⋯⋯請兩個工人都唔講俾潘老先生聽，話要搵印尼人通宵睇住潘老先生」，私家看護轉述潘老先生曾經指：「佢哋講就講得好聽，咩都為我，其實自己搞好多嘢」。

江小菁指出，曾秀英經常「搵潘老先生講嘢」，曾秀英則否認，並指：「唔同意！我無咁多時間搵人傾偈，我老公都係長期病患者」，有時到潘家照顧孫子後便需趕回家照顧丈夫。曾秀英另指她與姑仔潘碧玉一向沒有任何交流，只是「點頭之交」。

案件編號：HCA1500/2020
法庭記者：劉曉曦

