泊車未啟動剎車掣致溜後釀1死7傷 官信一時判斷失誤 48歲菲傭判囚27個月兼停牌5年

中環卑利街於2021年發生奪命交通意外，48歲菲律賓籍家傭未有妥善地停泊私家車，使車輛在斜坡上急速溜後，一名外籍女途人遭捲入車底終殞命，另有7人受傷。菲籍女司機早前否認危駕致死等兩罪，受審後被裁定罪成，今於荃灣裁判法院（暫代區院）聽取判刑。區域法院暫委法官祁士偉判刑時指，案發時車輛的剎車掣沒被啟動，但認為被告是一時判斷錯誤，考慮到她過往駕駛紀錄良好及對後果的真誠悔意，判處她入獄27個月，停牌5年。

一時判斷失誤事後真誠悔意

法官祁士偉形容事件是因被告未有妥當泊車導致溜後，造成災難性及悲劇後果，被告在港工作多年，有良好駕駛紀錄亦無案底，她獲得僱主等好評及讚賞。法官早前裁決時提及，檢驗顯示涉案車輛的剎車掣及停車掣等沒有故障，故唯一推斷為剎車掣未被啟動，法官認為儘管如此，仍屬被告一時判斷失誤（momentary error of judgement）。

考慮到意外導致有人死亡及受傷，法官將危險駕駛引致他人死亡罪的量刑起點定為監禁33個月。鑑於被告的良好駕駛紀錄、無案底，事後亦展現了對後果的真誠悔意及震驚（show genuine remorse and shock by the outcome)，法官酌情扣減6個月，終就危駕致死罪判囚27個月兼停牌5年，危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪則判囚18個月，停牌2年，全部同期執行。

案發晚因被告所駕私家車未妥善停泊致溜後釀1死7傷意外。

女被告MAGSINO RESHIELLE LAGURIN，任職家傭，被控危險駕駛引致他人死亡及危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。兩罪指被告於2021年12月10日，在中環士丹頓街與卑利街交界在道路上危險駕駛車輛，引致Ma Elodie 死亡，以及引致TRUONG Lise Pui Yee、RIACHI Jalien、馬諾天及許日元身體受嚴重傷害。

案件編號：DCCC111/2023

法庭記者：雷璟怡