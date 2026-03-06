網傳政府向長者派電子餐券 勞福局澄清絕無其事 區議員接長者查詢：套路完整

近日即時通訊群組及社交平台瘋傳一條題為「老友記食飯真係有半價？政府狂派長者餐飲券！」的YouTube影片，影片以AI生成，聲稱將分兩期向長者派發3,000元電子餐飲券至樂悠咭，長者以樂悠卡在合資格食肆食飯，便可獲扣減半數。勞福局昨日(5日)發稿，澄清絕無其事，並已向相關社交媒體平台舉報，並保留一切法律追究的權利。

西貢區區議員張展鵬今早(6日)接受電台訪問表示，其辦事處接獲多名長者求助，希望協助核實及申請有關福利。

影片製作認真 惟錯漏百出

張展鵬指出，該影片製作嚴謹，但其團隊在仔細觀看後發現，影片的字幕及背景音效存在錯處。影片首先大篇幅講述現時社會使費高昂等背景，先引起長者共鳴，其後才簡單提及所謂的「福利」，並教授申請人如何簽名及提防洩漏個人資料，整個「套路」非常完整，令他們起初也半信半疑。

為求證真偽，張議員的團隊立即翻查政府資料，但並未找到任何與影片內容相關的福利計劃。辦事處隨即告知求助的長者該消息不可信，並向他們提供現時政府最新的正確福利資訊。

估計騙徒或為後續詐騙鋪路

對於發放此類假訊息的動機，張展鵬推斷，雖然該影片未有附上任何可疑連結，但其所屬的YouTube頻道名稱包含「財經」二字，並且發佈了多條其他影片。他擔憂，這可能是騙徒為博取長者信任而設下的「伏線」，待時機成熟後，便巧立名目，藉機以投資等名義進行詐騙。他指出，現時各社福團體推出的優惠名稱繁多，長者容易混淆，讓騙徒有機可乘。

倡設統一福利資訊平台

為應對層出不窮的網上騙案，張展鵬建議政府應設立一個統一、可信的資訊發放渠道。他期望，可將有關的福利統一發放至社會福利署或各區議會秘書處，再由區議員向市民公布。由區議員發放的資訊，一定會作出核實，能為市民提供一個可信的資訊來源。

他進一步建議，政府可考慮設立一個專責小組，定期整合社會上由不同機構提供的福利，並製成一覽表，讓獨老、雙老，領取長生津的人士都能輕易查閱及找到適合自己的資訊，同時亦有助慈善團體接觸到有需要的人士。

記者今早翻查有關的頻道，發現發布假消息的影片仍未下架，在2日之間該條影片獲32萬次瀏覽。

