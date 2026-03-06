宏福苑大火｜政府向殉職消防員何偉豪家屬發放615萬援助金 孫玉菡：肯定其英勇無畏、捨己為公精神
大埔宏福苑火災造成多人傷亡，包括消防隊目（追授）何偉豪於執行搜救任務期間英勇殉職。政府今（6日）宣布，根據「向捨身救人者家屬提供經濟援助計劃」，向何偉豪家屬發放615萬元。
孫玉菡讚何偉豪英勇行為
負責批核申請的「向捨身救人者家屬提供經濟援助委員會」主席勞工及福利局局長孫玉菡讚揚何偉豪的英勇行為，並指何偉豪為拯救和保護他人性命，展現出超凡勇氣和捨身為民的高尚情操，值得致以最崇高敬意，亦為失去如此優秀和盡忠職守的公務人員深感哀痛。發放援助金是要肯定何偉豪英勇無畏、捨己為公的精神。
「向捨身救人者家屬提供經濟援助計劃」於2002年1月成立，旨在向捨身拯救或保護他人者的家屬提供經濟援助。計劃下每個獲批核個案的援助金額，按身故者的年齡、正常退休年齡及香港當時的每月就業入息中位數計算。現時援助的最低和最高金額分別為615萬元和1230萬元。
