涉與羅冠聰等人串謀勾結外國勢力 黃之鋒續還押至5.14再訊 待處理交付程序

社會
更新時間：10:50 2026-03-06 HKT
發佈時間：10:50 2026-03-06 HKT

28歲前香港眾志秘書長黃之鋒正就35+顛覆案服刑，他早前被指在2020年7月至11月間與羅冠聰等人串謀勾結外國勢力，在赤柱監獄中被捕。案件今於西九龍裁判法院再訊，國安處指定法官、總裁判官蘇惠德押後案件至5月14日再訊，待處理交付高等法院程序。黃之鋒無保釋申請，續須還押候訊。

被告黃之鋒，被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。控罪指黃於2020年7月1日至11月23日期間在香港，與羅冠聰及其他身份不詳的人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施 (i)對香港特別行政區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動，及 (ii)對香港特別行政區政府或中央人民政局制定和執行法、政策進行嚴重阻撓並可能造成嚴重後果。

案件編號：WKCC2445/2025
本報記者

