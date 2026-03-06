將軍澳醫院85歲腸癌女病人疑造口手術出錯 三周後始揭發 同日死亡

將軍澳一名85歲患結腸癌女病人進行橫結腸造口手術約3周後，發現造口位置在胃部，而並非預定的橫結腸位置，而病人在緊急電腦掃描同晚離世。

將軍澳醫院回覆傳媒查詢時表示，病人接受造口手術後，曾先後於深切治療部及外科病房接受監察，至上月16日轉往靈實醫院進行康復治療。期間她的維生指數一直穩定，惟造口持續有較高的輸出量，醫護人員一直密切留意其狀況。到周日(1日)下午，女病人出現腹痛、血壓下降及心跳加速，醫生即時跟進處理。

及至星期一(2日)病人轉回將軍澳醫院外科病房繼續治理。病人於手術相隔逾3星期後接受緊急電腦掃描，影像顯示造口位置處於胃部，並非預定的橫結腸位置，病人情況持續轉差，並將其轉送至深切治療部。惟病人情況持續惡化，經與家屬商討後，同意不施行心肺復甦，最終病人因多個器官衰竭，於當晚離世。