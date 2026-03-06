每日雜誌‧人物誌｜正視「晚發現」個案挑戰 林緯遜以終結愛滋大流行為目標

1984年，本港發現首宗愛滋病病毒感染個案，其後香港愛滋病基金會成立，肩負教育公眾，遏止蔓延及支援患者重任。至去年中，本港新增愛滋病病毒感染個案持續9年下降。去年底，感染及傳染病科專科醫生林緯遜醫生，接替德高望重的梁智鴻醫生出任基金會主席。林指，亮麗數字背後仍須正視「晚發現」個案上升的挑戰。林緯遜以終結愛滋病大流行為終極目標，熱愛長跑的他以跑馬拉松作比喻，有目標就有動力繼續堅持和前進，盼最終能將病患數字「清零」。

林緯遜以終結愛滋病大流行是工作目標，未來朝目標全力進發。 受訪者提供

香港愛滋病基金會積極於社區推廣，檢測愛滋病。受訪者提供

至去年上半年，本港接獲180宗新增愛滋病病毒感染個案，包括140名男士和40名女士。新增個案連續第9年下降，而新增感染數字亦重回1997年（181宗）的水平。42年來，由本港首宗個案發現時一度引起社會恐慌，公眾視愛滋病為容易感染及無藥可醫的世紀絕症，當時由誤解產生的歧視至今仍存在，期間該病亦在全球肆虐。

1991年，香港愛滋病基金會成立，推動本港的愛滋病防治工作。隨着特效藥面世，近年愛滋病已成為可控制的慢性疾病。去年底，林緯遜接任基金會主席，他喜見本港的新增個案持續下降，亦訂立終結愛滋病大流行的目標，冀將病患數字「清零」。

盼消除公眾歧視定期檢測

他指基金會會繼續接觸及支援高風險群組，但亦留意到，愛滋病發病個案及「晚發現」個案的比例持續上升，且多集中在傳統上被界定為「非高風險」人士，如異性接觸群體。他指，這與社會上仍存在誤解，認為愛滋病只限於特定群組有關，誤解加上歧視，令部分市民自以為沒有風險或害怕被標籤，而拒絕接受定期檢測，致錯失及早治療的機會。

要達致終結愛滋病大流行，除要讓「晚發現」個案及早獲得治療，他認為需提升大眾的性健康知識，才能收「治未病」之效。近年，基金會成立「知性學會」，向公眾，特別是年輕人推動「全面性教育」，推廣安全性知識，互相尊重的正面態度，向下一代播下消除歧視的種子。

林緯遜於2018年加入基金會，曾參與執行委員會工作，又兼任「知性學會」會長。過去7年，他追隨時任基金會主席梁智鴻醫生工作，敬佩對方熱心及不言休的精神，特別是對方早年致力協助內地增加認識愛滋病，視對方為終生學習對象，未來繼續推動本港的愛滋病防治工作。

林緯遜敬重前任主席梁智鴻醫生的熱心及不言休精神，視對方為終生學習對象。 受訪者提供

林緯遜指，梁智鴻醫生於上世紀90年代致力協助內地加深對愛滋病的認識。 受訪者提供

訪多國受訓擴闊視野

作為感染及傳染病科專科醫生，林緯遜早於千禧年代已照顧愛滋病患者。2002年起，他在公立醫院為愛滋病患者進行臨床診斷及治療，處理不少重症及「晚發現」個案。至2019年，他轉為私人執業，但仍繼續到公立醫院協助照顧愛滋病患者。

過去他曾到不同國家受訓，如在美國三藩市接觸當時最新的愛滋病醫學資訊，又接觸不同國家及地區的愛滋病患者，並跟不同國家的研究及醫療人員交流，獲取寶貴經驗。

他視加入基金會工作為人生的轉捩點。他解釋，過去以醫生身份，集中照顧病者健康及安排治療。但基金會工作更全面，讓他學會由整體大局出發，兼顧預防及控制工作，擴闊視野。

林緯遜特別提到，「晚發現」個案的病者因受愛滋病毒感染，大大削弱自身抵抗力，極易出現急性感染，甚至併發症，個別患者病情非常兇險，更有致命個案。

晚發現患者復元時間漫長

他曾為高風險性行為人士治療，但對方透露從未進行愛滋病病毒檢測，甚至忘記自己是高風險人士。他稱，該病者求醫時病情嚴峻，確診患上「肺囊蟲肺炎」，出現缺氧、發燒及呼吸衰竭，「需安排『插喉』，使用呼吸機協助呼吸。」病者最終雖能康復，但健康大不如前。

另有「晚發現」的愛滋病患者，雖然服用抗病毒藥物後逐漸康復，但須漫長時間復元，惟期間因抵抗力虛弱而感染其他併發症，甚至患上癌症。

他憶述，曾有「晚發現」個案患者於用藥後漸告康復，抵抗力亦經4至6年回到正常水平，惟仍低於同齡人士。他稱，個別患者的免疫系統無法完全康復，患上炎症、器官老化，中風及心臟病等心血管疾病，甚至癌症的機率亦大大提高，反映進行檢測及早發現的重要性。

知性學會（前身知性學院）近年多次舉辦性健康大使培訓課程。 受訪者提供

林緯遜強調，即使非高風險群組亦有機會感染愛滋病病毒。過去他曾接觸一名嚴重腎衰竭病者，對方透露早年捐血時曾發現懷疑感染受滋病，但未再跟進，致最終病情惡化。他稱若當事人早作跟進，適時服用特效藥，可望及早控制病患，改寫情況。

諱疾忌醫或迴避心態是公眾普遍的想法，他不諱言，改變這些錯誤觀念，亦是基金會未來的重要工作。性接觸仍是愛滋病病毒的最主要傳播途徑，除宣傳安全性行為，他亦認同當局近年倡議，呼籲任何曾有性接觸人士，亦應進行愛滋病病毒測試，及早找出「漏網之魚」。

世界衛生組織訂立於2030年前終結愛滋病大流行的目標。林緯遜指，本港方面，基金會亦預期2030年前能達致指定目標，如消除愛滋病對本港公共衛生的威脅，未來亦以終結愛滋病為終極目標。熱愛長跑的他以馬拉松作比喻，「有目標就有動力堅持，逐步朝目標進發，深信終有終結愛滋病大流行的一日。」

林緯遜以馬拉松比喻，當訂立目標便要全力前進。 受訪者提供

林緯遜熱愛長跑，上月參加大阪馬拉松，以個人最佳成績的3小時48分鐘完成賽事。 受訪者提供

盼提升青少年性健康知識 收「治未病」之效

林緯遜醫生指，提升青少年的性健康知識十分重要，盼收「治未病」之效。

林緯遜兼任「知性學會」的會長，曾多次出席不同的推廣活動，亦擔任講座的講者，就性及愛滋病的議題，與其他學者及社工作出分享。他解釋，「知性學會」致力發展「全面性教育」，內容涵蓋性別平等、多元性向及性別認同等核心理念，以提升公眾，特別是青少年的性健康知識。

林緯遜兼任「知性學會」會長，積極推行「全面性教育」。

憶述與內地病童交流難忘經驗

隨着社會開放，公眾對愛滋病的認知大大增加，他亦感受到市民對患者採取包容及接納的態度，惟歧視仍然存在。前年，基金會與中國性病艾滋病防治協會合辦「愛在陽光下」的香港冬令營活動，40名來自四川、山西、雲南的內地愛滋病童應邀來港進行交流。

他憶述，當時本港亦有小學生應邀參加，是一次難得機會，讓本港小童有機會跟內地病童交流，了解對方染病的人生轉變和感受，毋疑給港童上了人生的重要一課。

令他鼓舞的是，港人家長對子女參加交流活動，甚至有機會跟愛滋病患小童接觸也不抗拒，屬意料之外。他認為，這是一個良好現象，反映公眾對愛滋病的歧視逐漸消減，深信終有一日公眾對愛滋病的歧視亦告「清零」。

記者：關英傑