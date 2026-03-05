網媒Channel C老闆涉拖欠3僱員薪金16.1萬元遭票控 4.30答辯

網媒「Channel C」去年開始停止營運，負責營運媒體的藝園媒體製作有限公司代表陳智行，涉嫌拖欠3名僱員數月的薪金，涉款金額約16.1萬港元，遭勞工處票控沒有在到期日內支付工資等5罪。案件今在西九龍裁判法院再訊，陳智行自行向法庭申請將案件押後至4月30日再訊，待取法律意見。裁判官劉綺雲關注，陳智行並非首次申請押後，強調僅允許陳智行最後一次押後案件，下次提訊時將進行答辯。

裁判官劉綺雲關注，陳智行並非首次申請押後，上次聆訊時已將案件押後12星期，待陳向控方索取文件及取法律意見，質疑陳在押後期間是否有進展。陳回應，上次申請押後案件欲取民政事務總署提供的免費法律諮詢服務，惟最近的公衆假期較多，陳亦感染了甲型流感，故未能成功取得法律諮詢服務。劉官直言「案件唔會無了期押後 」，強調允許陳最後一次押後案件，下次提訊時將進行答辯。

3前僱員遭拖欠薪金共16.1萬元

被告陳智行，被勞工處票控4項沒有在到期日內支付工資、沒有在僱傭合約終止時在到期日內支付工資共5罪。控罪指，有人提出告發，指被告於2025年4月22日於葵涌，是一法團藝園媒體製作有限公司的經理、秘書或其他類似的人員，該法團故意及無合理辯解，而沒有在切實可行範圍內盡快在其僱員劉潤洲及何世聰的工資期最後一天完結後7天內，支付劉在2025年1月1日至3月31日共11萬港元的工資、何在同年3月1日至31日共1.3萬港元的工資，而該法團所犯的罪行，是在被告的同意或縱容下犯有的，或歸因於被告本身的疏忽。

沒有在僱傭合約終止時在到期日內支付工資指，有人提出告發，指被告於2025年4月22日於葵涌，是一法團藝園媒體製作有限公司的經理、秘書或其他類似的人員，該法團故意及無合理辯解，而沒有在切實可行範圍內盡快在其僱員麥浩霆的僱傭合的終止後7天內，支付麥在2025年1月1日至1月31日期間的工資，款額為3.8萬港元，而該法團所犯的罪行，是在被告的同意或縱容下犯有的，或歸因於被告本身的疏忽。

案件編號：WKS18564-18568/2025

法庭記者：黃巧兒