伊朗局勢︱開戰後入境處即時成立緊急指揮中心 倍增人手處理滯留港人查詢

中東地區局勢上月底開始急劇惡化，多個國家的機場及航班運作受到大規模影響，導致大量旅客滯留，當中以杜拜國際機場的影響尤為嚴重。入境處表示，「協助在外香港居民小組」在衝突發生後立即成立緊急事故指揮中心，增加約一倍人手日以繼夜處理滯留當地港人的查詢，為他們提供適切意見及協助。

衝突後即時成立緊急指揮中心 倍增人手處理滯留港人查詢

同時，小組與外交部駐港特派員公署、中國駐當地使領館及旅遊業監管局保持密切聯繫，並整合各中國駐當地使領館的安全提示、相關航空公司的航班動態及機場運作情況等相關資訊，發送給數以百計滯留當地的港人。此外，小組亦協助有需要港人就航班事宜與航空公司聯繫，並透過中國駐當地使領館協調當地有關部門，讓部分滯留中東的港人順利乘坐航班回港。

郭俊峯勉勵同事 助滯留港人盡快安全離開當地

入境處處長郭俊峯今日（5日）到訪1868熱線中心視察及聽取匯報，同時勉勵員工繼續努力不懈，協助滯留港人盡快安全離開當地。隨着部分中東國家的機場逐步恢復有限度運作，小組會繼續與受影響的港人保持聯絡，就航班與行程上提供意見，積極協助他們平安順利地回港。

