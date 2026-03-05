Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱開戰後入境處即時成立緊急指揮中心 倍增人手處理滯留港人查詢

社會
更新時間：18:32 2026-03-05 HKT
發佈時間：18:32 2026-03-05 HKT

中東地區局勢上月底開始急劇惡化，多個國家的機場及航班運作受到大規模影響，導致大量旅客滯留，當中以杜拜國際機場的影響尤為嚴重。入境處表示，「協助在外香港居民小組」在衝突發生後立即成立緊急事故指揮中心，增加約一倍人手日以繼夜處理滯留當地港人的查詢，為他們提供適切意見及協助。

衝突後即時成立緊急指揮中心 倍增人手處理滯留港人查詢

同時，小組與外交部駐港特派員公署、中國駐當地使領館及旅遊業監管局保持密切聯繫，並整合各中國駐當地使領館的安全提示、相關航空公司的航班動態及機場運作情況等相關資訊，發送給數以百計滯留當地的港人。此外，小組亦協助有需要港人就航班事宜與航空公司聯繫，並透過中國駐當地使領館協調當地有關部門，讓部分滯留中東的港人順利乘坐航班回港。

郭俊峯勉勵同事 助滯留港人盡快安全離開當地

入境處處長郭俊峯今日（5日）到訪1868熱線中心視察及聽取匯報，同時勉勵員工繼續努力不懈，協助滯留港人盡快安全離開當地。隨着部分中東國家的機場逐步恢復有限度運作，小組會繼續與受影響的港人保持聯絡，就航班與行程上提供意見，積極協助他們平安順利地回港。

相關新聞: 

伊朗局勢．最新旅遊資訊︱永安旅遊 : 3.16或之前乘阿聯酋航空到或經杜拜旅行團取消

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
樓市動向
12小時前
01:11
粉錦公路綠的迎頭撼夾斗貨車 的士司機女乘客被困 送院雙亡
突發
5小時前
莊雅婷獲鍾培生求婚︱最年輕區議員屢上娛樂版 言行出位曾參選港姐 曾獲局長讚「棄暗投明」
01:58
莊雅婷獲鍾培生求婚︱最年輕區議員屢上娛樂版 言行出位曾參選港姐 曾獲局長讚「棄暗投明」
政情
8小時前
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
生活百科
2026-03-04 15:40 HKT
正月十五後「揮春要全拆」？「福字月曆」都要拆？師傅警告PO掀議 網民曬Chiikawa求放過 原來呢啲可留｜Juicy叮
正月十五後「揮春要全拆」？「福字月曆」都要拆？師傅警告PO掀議 網民曬Chiikawa求放過 原來呢啲可留｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
影視圈
9小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
7小時前
鍾培生莊雅婷爆婚訊丨重溫與11位女神緋聞精彩史 曾被移英失敗女星炮轟係人渣 對TVB小花情有獨鍾
鍾培生莊雅婷爆婚訊丨重溫與11位女神緋聞精彩史 曾被移英失敗女星炮轟係人渣 對TVB小花情有獨鍾
影視圈
6小時前
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
家居裝修
2026-03-04 16:14 HKT