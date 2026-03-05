3.8婦女節︱女青 : 逾4成女性從未體檢 憂費用高昂成最大阻礙

臨近婦女節，香港基督教女青年會（女青）發布調查，發現本港女士對身體檢查意識薄弱。該會今年2月以紙本及網上問卷訪問863名25至50歲女性，結果顯示43.6%從未接受身體檢查，41.4%未做過婦科檢查；細項方面，46.1%未做過血液檢查，49.6%未接受子宮頸癌篩查，且對可導致子宮頸癌的HPV病毒認識不足，情況令人關注。

近6成半受訪者因費用昂貴而卻步

現年65歲的鳳君表示，她約50歲時陪同患腸癌的丈夫在醫院候診，偶然看到乳房自我檢測海報，依指示自行檢查後發現胸部有硬塊，求醫後確診乳癌。她憶述得知消息時「十分絕望，覺得沒有生存的希望」，一度隱瞞家人。康復後因照顧家庭及經濟問題，她未有再接受檢查，直至兩年前發現另一邊乳房出現癌前病變，再度接受手術後終擺脫癌魔。她回憶道50歲前，從未想過自己會患病，因此呼籲大眾不應等到出現病徵才求醫或做檢查，以免錯過治療的黃金時機，日常應多關心自己的身體狀況。

調查亦揭示阻礙檢查的因素，最多人認為費用昂貴（64%），其次為自覺無任何徵狀（40%）及沒有時間（38.4%）。

女士在多重身份下對自身健康關注不足

急症科專科醫生梁玉鸞指出，身體檢查是全面了解自身狀況及預防疾病的重要途徑，建議市民養成定期檢查的習慣，女士亦宜每一至兩年接受子宮頸癌等婦科檢查，做到早發現、早處理。她呼籲市民從日常生活入手，提升免疫力、減輕壓力，為健康把關。

女青服務總監（就業服務及女青運動）胡婉玲表示，調查結果與公眾經驗相近，反映女士在多重身份下對自身健康關注不足，情況令人擔憂。她建議女士調節責任負擔，將注意力轉移至身心靈健康，多參與社區檢查服務。

