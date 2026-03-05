Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

求愛不遂向女同事投毒罪成囚2年 食環外判工上訴得直撤定罪 官指牧師威嚇下被告招認非自願

社會
更新時間：16:35 2026-03-05 HKT
食環署外判男員工疑因求愛不遂，於女同事飯盒投毒，令對方一度留醫深切治療部。男員工受審後被裁定一項意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品罪成，判囚2年。被告不服上訴，暫委法官張潔宜今於高等法院宣判指事主父親身為教會牧師，多次威嚇被告施壓，曾稱「我未信耶穌，我一定砌你呀，你起碼斷幾條骨甩幾隻牙走呀」等，裁定被告在教會聚會中招認不是出於自願，因此裁定上訴得直，撤銷定罪，即時釋放。

事主父親羅牧師曾出庭作供。資料圖片
教會聚會招認錄音為原審主要定罪基礎

判詞指，29歲被告叶文飛在警誡供詞中沒有招認下毒，本案原審定罪主要建基於案發後被告出席「無比愛事工」教會聚會時的招認錄音，錄音顯示聚會期間在事主父親羅牧師質問下，被告承認在事主飯盒下毒，以教訓事主。

被告招認必須自願下作出才可呈堂作證據

張官指出根據案例，在接納任何被告招認呈堂做證前，法庭必須滿意被告在自願下招認，而非因權力人士令被告恐懼蒙受不利、希望得到好處或欺壓被告而來。張官說明除了警員及懲教署職員等顯然被界定為權力人士之外，沒有任何人自動被界定為權力人士，然而權力人士一說亦關乎被告的心態，重點是被告認為對方是否權力人士。

官指牧師多次向被告言語施壓

判詞引述錄音初期，羅牧師已多次用言語向被告施壓，稱「呢度係永生神嘅地方，你係犯咗刑事罪案，若果你老老實實謙謙卑卑講出你嘅犯罪動機，我尚且可以考慮吓放你一條生路」、「我羅摩西唔係好蝦㗎，我未信耶穌，我一定砌你呀，你起碼斷幾條骨甩幾隻牙走呀今日係」、「你講半句假話我分到㗎，你準備洗定個八月十五去坐多幾多喇」。羅牧師其後再提高聲線稱「呢度上帝嘅地方喎，你掃上帝個場，係咪呀？喂，好唔畀面我同上帝喎」，被告才承認下毒。

多次施壓令被告感受威嚇

判詞指，會上被告僅孤身一人，面對羅牧師父女及一眾親友，羅牧師多次以威嚇性言詞持續向被告施壓，強迫被告和盤托出，顯然會令被告受壓力甚至感到被威嚇。羅牧師三番四次以嚴厲言詞要求被告說真話，多番追問，形同審問被告，又多次表明考慮控告被告，被告將面對不短的監禁刑期，均有可能令被告感到受威嚇及驚慌，被告當時語氣時而憤怒時而懊悔，有情緒起伏。

被告稱擔心遭牧師暴力對待可見受恐嚇下招認

判詞續指除此之外，被告在錄影會面中曾表示當時感到驚慌，擔心被羅牧師暴力對待，由此可見被告有可能在驚慌及受恐嚇的情況下才招認下毒，因此不能肯定被告在自願下招認，裁定錄音紀錄不可呈堂為證據。由於沒有其他證據證明被告在飯盒下毒令事主中毒，遂裁定上訴得直，撤銷定罪，即時釋放被告。

29歲無業被告叶文飛被控於2024年11月26日，在旺角欽洲街西87號食物環境衛生署休息室內，非法及惡意導致向羅曉諭施用1至1.5克的亞硝酸鈉，意圖使該羅曉諭受損害、精神受創或惱怒。

案件編號：HCMA333/2025
法庭記者：陳子豪

