調查：港人抑鬱指數爆錶 Z世代尤為嚴峻 AI躍升情緒支援新選項存隱憂

最新調查揭示港人精神健康狀況持續惡化，抑鬱及焦慮指數均刷新歷年紀錄。其中Z世代（18至24歲）青年面臨的危機尤為嚴峻，過度使用電子產品被指為情緒困擾的重要推手。逾五成受訪者選擇隱忍不求助，而依賴人工智能（AI）尋求情緒支援的現象更悄然興起，為精神健康服務體系帶來全新挑戰。

港人整體抑鬱分數達7.27分 創歷屆新高

香港心理衞生會去年完成第七屆「全港抑鬱指數調查」，透過街站及網上問卷收集2,695份有效問卷，結果顯示港人整體抑鬱分數達7.27分，創歷屆新高。近三成受訪者屬「中度至重度抑鬱」，需專業治療的「中重度或以上抑鬱」群組更由2023年11.1%升至13.1%，較2020年飆升56%。

焦慮分數同樣達5.90分，屬最高，「中度至重度焦慮」比例由18.5%增至22.6%，「重度焦慮」更急升41%至9%。當中Z世代情況最令人憂慮，高達43.5%受「中度至重度抑鬱」情緒影響，32.7%有「中度至重度焦慮」，其電子屏幕平均使用時間與抑鬱及焦慮分數呈顯著正相關。

向AI求助人士抑鬱及焦慮分數相對較高

調查顯示，本港有自殺或自殘經歷的受訪者佔整體樣本22.93%。談及今年數字創新高，香港中文大學社會工作學系教授崔佳良分析指，過去十幾年社會經歷多重變化，包括疫情影響、電子產品及短視頻平台普及，令市民屏幕使用時間增加，生活方式轉變囤積之下，心理健康狀況轉差。她續指，AI使用日益頻繁，相關行業就業情況受影響，亦會對心理健康帶來變化，這些因素均不容忽視。

處理壓力方面，高達55%受訪者表示，不會或不確定會向專業人士求助，主要原因包括「生活忙碌」及「相信自己有能力應付」。選擇「不處理」壓力的人士，其抑鬱及焦慮總分明顯較高。另外，AI助手已躍升為市民求助選項第六位。數據顯示，會向AI求助的人士，其抑鬱及焦慮分數相對較高。

機構倡加強推廣電子產品健康使用方式

香港心理衞生會近年觀察到，越來越多市民選擇向AI尋求幫助，機構認為社會有必要正視這股趨勢背後的隱憂，擔心過度倚賴虛擬對話可能令求助者延誤接受專業治療的時機，長遠而言對紓緩情緒問題未必有實質幫助。為此，機構建議當局加強推廣電子產品的健康使用方式，市民亦可嘗試訂立「數碼斷捨離」時間，例如睡前一小時遠離電子屏幕，主動重拾面對面的社交連繫，而非單靠網絡宣洩。

此外，機構亦倡議高等院校把「精神健康急救（MHFA）」納入必修課程，讓學生在應對學業壓力與前途迷惘時，既能學會照顧自己，亦懂得支援身邊同學，並期望與教育局深化協作，將相關培訓延伸至家長及中小學生群體，從而構建家庭、學校及朋輩三層支援網絡。

香港心理衛生會執行委員會委員黎守信指出，2023至2025年間本港壓力來源未見紓緩，疫情後移民潮令留港者壓力加劇，加上網絡求助成效存疑，致相關數字持續上升。他引用2023年「年輕人精神病普查」數據，指12至24歲青少年抑鬱症比率達13.7%，並強調18至24歲群組的抑鬱情況長期偏高。他建議年輕人應主動與人溝通求助，減少對手機的依賴，並指出家庭功能對青少年精神健康影響深遠。

記者：張琦