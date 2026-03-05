香港綠色甲醇首船加注儀式 運物局：下一步將鎖定為發展重點 業界期望完善倉儲設施

招商局能源運輸股份有限公司、中石化（香港）有限公司、中集安瑞科控股有限公司三方今日（5日）在立法會綜合大樓舉行香港綠色甲醇首船加注儀式。運輸及物流局局長陳美寶，以及立法會議員嚴剛、林銘鋒、陳克勤等人均有出席儀式。陳美寶指，香港現已躋身液化天然氣和生物柴油常態化運作的世界航運中心港口之列，下一步將鎖定綠色甲醇作為發展重點。

陳美寶致辭時表示，政府自2024年11月公布《綠色船用燃料加注行動綱領》後，短短數月內已見證香港成功進行液化天然氣及生物柴油的常態化加注。她指出，去年香港已完成16次液化天然氣加注及110次生物柴油加注，涉及綠色船用燃料總量達22萬噸。她強調，香港現已躋身液化天然氣和生物柴油常態化運作的世界航運中心港口之列。陳美寶透露，下一步將鎖定綠色甲醇作為發展重點，為全球船公司提供全供應鏈服務。

陳美寶續稱，內地將成為全球綠色船用燃料的重要生產地，香港可憑藉「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，結合不同企業的供應鏈及加注船服務，打造綠色燃料加注和貿易中心。她強調，香港作為全球第七、全國第二、大灣區第一的船用燃料加注中心，將繼續鞏固並維持領先地位。

林銘鋒：建議將青衣油庫 改建為綠色燃料儲存設施

在金融聯動航運方面，陳美寶指出，剛發表的《財政預算案》已就航運着墨不少，希望透過結合香港國際金融中心優勢，為航運業提供融資支持。她透露，特區政府將聯同香港金融管理局及財經界夥伴，與航運界共同探索合作空間。她亦預告，今年將提交法例修訂，為大宗商品貿易商提供半稅稅務優惠，期望藉此吸引更多國際航運貿易商落戶香港。

立法會商界（第三）議員嚴剛表示，當前國際航運業正處於綠色轉型關鍵時期，正在召開的兩會也將雙碳綠色引領作為重點方向之一。嚴剛表示，新一份《財政預算案》提出撥款3400萬元向在港註冊綠色燃料船舶提供優惠，充分體現特區政府推動綠色航運發展的決心。他相信香港綠色航運發展將帶動綠色貿易、綠色科技等領域協同成長，吸引更多國際人才匯聚香港，為經濟長遠發展注入活力。

立法會航運交通界議員林銘鋒表示，《財政預算案》提出減免綠色燃料船舶港口費、撥款3400萬提供優惠及增加加注用地，措施將吸引更多船舶來港，對鞏固國際金融、航運和貿易中心起沿途作用。他感謝政府部門支持，讓「港榮輪」成為首艘進行綠色甲醇加注的香港註冊船。林銘峰表示，未來立法會將就綠色新能源運輸法制展開更多討論，期望立法會同事給予支援。

儀式現場，主禮嘉賓共同啟動加注作業，並透過屏幕展示綠色甲醇注入「港榮」輪的「首注」瞬間。

林銘鋒於活動結束後補充，建議在靠海地方預留綠色燃料產業用地。他解釋，綠色燃料的生產基地或儲存設施需要靠近海邊，正如現時油庫設於青衣。他認為，香港短期內較難發展生產環節，但可考慮將青衣現有油庫逐步改建為綠色燃料儲存設施。他續稱，隨着傳統燃油消耗逐漸減少，現有油庫經清洗及改建後可迅速轉為儲存甲醇等綠色燃料。林銘峰又指，甲醇屬受管制物品，船用燃料由生產至加注全鏈條封閉運作，能夠符合免稅要求，政府政策亦會配合推動綠色燃料加注中心的發展。

業界：香港有足夠底氣發展綠色甲醇 促完善倉儲設施

多位業界代表於儀式開始前接受傳媒訪問，中國船級社香港分社總經理范强指，香港綠色甲醇發展雖然起步稍晚，但具有「考慮周全、一旦啟動後續速度會較快」的特點。他建議政府需從配套入手，完善甲醇的倉儲設施，並建立穩定的供應鏈和貿易體系，確保燃料源源不斷，才能吸引國際航線船隻前來加注。若能結合香港的高效率和未來成本可控的優勢，香港在綠色甲醇領域完全有能力後來居上。

范强又指，香港發展綠色甲醇的最大底氣，在於其依靠內地的獨特優勢，「只要發揮好香港『軟』的優勢，再利用好內地的這種『硬』的優勢，我覺得未來香港綠色甲醇這個發展會非常可觀。」他希望香港能打造成為綠色行業的貿易和家族辦公室中心，並建議政府在政策上作出支持，比如降低港口費用，或降低註冊費用，他認為此舉有助鼓勵企業先行使用甲醇燃料。

中石化（香港）有限公司副總經理劉衛預計，今年將陸續有更多甲醇雙燃料的散裝船投入服務，為綠色甲醇的應用帶來更多機會。他透露，下一步將謀劃在香港建立綠色甲醇的儲存設施。劉衛指，近期地緣政治衝突令航空煤油價格更創下歷史新高，對全球經濟造成重大衝擊。他認為，雖然通脹會推高新能源的成本，但傳統能源價格高企，「對新能源的成本也是一種提升」。

對於波斯灣的緊張局勢，招商輪船旗下招商滾裝總經理劉如松指出，雖然霍爾木茲海峽已遭封鎖，禁止所有商船通行，但對招商滾裝的影響有限。公司解釋，其上半年主要運力佈局於巴西及歐洲航線，其中歐洲航線需途徑紅海，而懸掛中國國旗及香港區旗的船隻，在該水域航行時相對安全。

記者：郭文卓

攝影：盧江球