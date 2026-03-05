Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

每日雜誌｜旺角「流星雨」疑走數 格主員工報警求助 涉無牌經營權責不清 雙方未簽訂合約難追討

社會
更新時間：09:50 2026-03-05 HKT
發佈時間：09:50 2026-03-05 HKT

旺角銀城廣場1樓的「流星雨」娛樂區，設有寄賣點、夾公仔機及台式彈珠機，惟近日未有如常營業，東主疑似「走數」斷聯引起爭議。苦主現有逾45人，涉款超過126萬港元，有寄賣方指慘被扣起逾12萬元利潤，另有員工稱遭拖欠薪金，惟雙方皆未與店舖簽訂合約。據知該娛樂場所未有申請牌照，而一直對外自稱為「老闆」的王姓男子，實際非涉事公司董事，且負債累累。有苦主於上周日報警求助，警方暫列盜竊案處理。有大律師籲商戶日後必須簽約，以免得不償失。

上周日（1日），10名苦主於旺角銀城廣場（下稱「銀城」）集體報案，指遭一娛樂場所負責人分別拖欠寄賣貨品利潤或薪金。涉事場所「流星雨彈珠」位於銀城1樓123至172號舖，該處「打通」45個相連小舖位，設有至少24部台式彈珠機、40部夾公仔機，另有超過500個格仔櫃放租予商家（俗稱「格主」）寄賣貨品。

苦主現有逾45人，涉款超過126萬港元，大部分「格主」售賣寶可夢（Pokémon）卡為主，有苦主指控店方扣起逾12萬元利潤；當日報案的苦主年齡介乎28至29歲，「格主」遭拖欠的款項由1.2萬元至6.3萬元不等，另有兩名員工被拖欠1月和2月薪金。

苦主逾45人涉款超過126萬元

「流星雨」去年1月起試業，營運台式彈珠機店「起家」，去年5月加設格仔舖寄賣區，並以計劃開設「PTCG道場」（寶可夢卡牌遊戲道館）作招徠。去年暑假，店家以優惠價500元出租一個格仔，吸引大量商戶加盟，高峰期格仔出租率達80%，後來租金上調至600元。

本報記者綜合多位苦主的說法，拆解該場地的營運模式及「掠水」大計。該店提供場地及人手，「格主」月繳租金以租用格仔寄賣。由於「格主」沒有和店方簽訂合約，「格主」可按需要，自由調整月租格數。店內設有POS銷售系統，「格主」在貨品上貼上條碼，員工便代為出售寄賣貨品和收款。「格主」可透過網上系統查閱銷售額，貨品利潤會月結，並以現金形式支付；「格主」到店收取利潤，同時向店方繳交租金，一手交一手。

有「格主」坦言，該處有較多走動空間，方便客人駐足揀選心儀卡牌，加上租金依然相宜，故一直續租，至今年初，有「格主」聽聞東主欠租，加上租金進一步上調至750元，不少人決意退租，結果「走唔切」。有苦主稱，2月2日曾到店向老闆收取1月的貨錢，當晚對方即場分發現金，卻不足以支付全數「格主」，籲未收款的人再聯絡他，並承諾在兩日後繳清，「大家只能信任並讓他離開，他說沒錢，留住他也沒用。」

店內設有POS銷售系統，格主可透過網上系統查閱銷售額。 受訪者提供
店內設有POS銷售系統，格主可透過網上系統查閱銷售額。 受訪者提供

場內「低買高賣」亂象處處

大部分「格主」為求保障，選擇在農曆年前自行「清場」。場地曾在2月20日營業，但翌日起已重門深鎖，繼而有網民揭發老闆「走佬」。有苦主在網上大吐苦水，列舉場地6大亂象，包括店主允許「格主」在場內「低買高賣」、帳目和庫存混亂、拖延貨款等。他形容，寄賣的商家流動性高，只要自稱是「格主」，店員便會開鎖，「格仔內放有幾百張卡，難以點算有否失竊。」

另有商家以3000元月租一組共4部小型夾公仔機，機內同樣放置寶可夢卡。他在農曆年前清走貨物，發現遺失兩張市值合共逾萬元的卡牌。現場亦有11部大型夾公仔機，其中8部置於場外運作，當中3部經已「清機」。有家長在周日帶同子女到場，直言每星期也會到場玩彈珠機，家中尚有逾百張遊戲券未兌換獎品。

有「格主」坦言，該店並未與任何寄賣方及員工簽訂租約和合約，因感「奇怪」曾要求店方擬訂租約，惟店主採取「拖字訣」，未有正面回應。另有「格主」稱，見其他「格主」如常交租營運，以為「無事」，結果現時得不償失。

店舖去年5月加設格仔舖寄賣區，並以開設「PTCG道場」作招徠。 網上圖片
店舖去年5月加設格仔舖寄賣區，並以開設「PTCG道場」作招徠。 網上圖片
店內有超過500個格仔櫃放租予商家寄賣貨品。
店內有超過500個格仔櫃放租予商家寄賣貨品。

疑未申請牌照 警列「盜竊」調查

根據資料，「流星雨娛樂文化有限公司」於去年3月24日成立，持有商業登記，地址位於荃灣一工業中心。有苦主稱，店舖由一位自稱「老闆」的王姓男子管理，他負責出糧、發放利潤和聯絡。據公司登記資料，「流星雨」實際創辦人為陳姓男子，他同時持有另一間玩具公司，兩司登記地址相同。

有苦主連日到荃灣地址「尋人」未果，該址原有玩具公司的招牌，在昨日（4日）遭拆下。有消息人士透露，王男早年在旺角及觀塘經營食肆，曾因欠租被起訴，他更拖欠前合夥人逾百萬元薪金及私人款項；王於去年被頒布破產令及「不開始令」，惟有苦主發現，王於深圳開設的女僕咖啡室，上月仍有營業。

「流星雨」創辦人同時持有一間玩具公司，兩司登記地址相同，惟門外招牌遭拆下。 受訪者提供
「流星雨」創辦人同時持有一間玩具公司，兩司登記地址相同,惟門外招牌遭拆下。 受訪者提供

大律師陸偉雄形容，沒有簽合約是吃虧的行為，「究竟對方是否實際的經營者呢？」他指，如果對方以公司股東身份簽合約，其股東身份和責任不能轉移，「要追討法律責任就清楚很多。」現時苦主未有和店方簽合同，證明不到店方有法律責任，「即使你是對的，都不知道向誰追討！」

他建議苦主集合聘請專責追討賠償金額的律師跟進，提供法律意見。他提醒，若然苦主欲追討超出小額錢債的申索上限（7.5萬元）的款項，或要支付更多律師費至區域法院，要衡量得失，「建議用一個最便宜的方法去追討。」他再三忠告市民日後與別人合作做生意，必須簽約並列明條款細則，亦不提議苦主再自行「尋人」，「交給律師從合法的途徑去追討。」

警方回覆指，自2月20日起接獲多人報案，指他們早前於旺角西洋菜南街一店鋪寄賣遊戲卡，但未能如期收回共約45萬元的生意款項及遊戲卡。經初步調查後，案件列作「盜竊」，交由旺角警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。

警方派員到場調查及搜證，暫未有人被捕。
警方派員到場調查及搜證，暫未有人被捕。

兼職店員遭欠薪 日做10小時無「飯鐘」

據悉「流星雨」約有7名店員，至少2人遭到欠薪。勞工處指，已接獲相關求助。

一名兼職店員向本報表示，經朋友介紹應聘，今年1月入職，工作工時長達10小時，沒有「飯鐘」。以時薪60元計算，她在1月共上班75小時，應有4500元薪酬，惟2月7日仍未出糧，持續詢問下，負責人在同月21日向她轉帳4000元，聲稱2日後會把餘下500元轉帳，豈料已沒有下文。

勞工處接獲相關求助

勞工處表示，有接獲相關僱員求助，主要涉及欠薪及解僱補償。處方指，僱傭合約可以書面或口頭方式訂立，僱員如被拖欠工資及其他僱傭權益，應盡快向勞工處勞資關係科分區辦事處提供資料，處方會提供適切協助。

店方聲稱店鋪已申請「有獎娛樂牌照」。 網上圖片
店方聲稱店鋪已申請「有獎娛樂牌照」。 網上圖片

號稱「全港首間」台式彈珠 申請牌照被撤回

翻查「流星雨」的社交平台，店方號稱為「全港首間台式彈珠機店」及「旺角最大寄賣點」，並聲稱已申領「有獎娛樂牌照」。惟有知情人士指，涉事場地因為設有台式彈珠機，申請《有獎娛樂牌照》及《公眾娛樂場所牌照》未果。

民政事務總署回覆指，轄下牌照事務處曾接獲一間名為「流星雨」的處所申請「有獎娛樂遊戲牌照」，但申請人其後撤回該申請。目前有關處所並未持有相關牌照。食物環境衛生署也指，去年9月曾接獲涉事舖位的公眾娛樂場所牌照申請，但申請人未能按規定提交所需文件供審核。

大律師陸偉雄指，台式彈珠機由電力驅動、涉及獎品，在法律上可以視場所為一個「遊戲機中心」，故需要申領《遊戲機中心牌照》，甚或因應遊戲有贏取獎品的性質而申領《推廣生意的競賽牌照》。要界定遊戲是否「賭博」，他指，按照執法流程，警方會把「遊戲」交給「賭博專家」鑑定，隨後再依據專家意見執法，甚至作出檢控及請專家出庭作供，再交由法官裁定。

記者：仇凱瑭

 

