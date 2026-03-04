Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

政府公布首份《體重管理行動計劃》 市民冀當局推更多具體政策  設立KPI

更新時間：19:27 2026-03-04 HKT
發佈時間：19:27 2026-03-04 HKT

政府今日（4日）公布全港首份《體重管理行動計劃》，針對市民肥胖問題推出一系列支援措施，鼓勵大眾關注體重與健康管理。《星島日報》記者下午於銅鑼灣一帶進行街訪，訪問了三位認同自己有體重管理需要的市民，了解他們的生活習慣及對計劃的看法。

盧同學 : 冀當局推更多具體政策  並設立KPI

就讀中一的盧同學表示，平日較少留意自己的體重，反而更關注整體健康狀態。他透露，在日常生活中會刻意保持健康飲食習慣，例如減少進食高熱量、油膩食品及零食甜品。此外，他亦有做簡單運動的習慣，而學校亦設有相關健康教育課程及體重測量儀器，協助學生管理健康。對於政府今日推出的《體重管理行動計劃》，盧同學期望當局能推出更多具體政策，並設立關鍵績效指標（KPI），讓學生能更清晰地關注和參與體重管理工作。

190磅的陳先生: 望進一步減輕體重  維持更佳健康狀態

78歲的陳先生表示，自己十分關注健康狀況，平日飲食以清淡為主，下午多進食蒸玉米及燒賣等輕食，並保持每星期四至五日、每次一小時的散步習慣。他認為體重對日常生活有一定影響，雖然不會刻意減重，但平日已避免攝取高熱量食物。陳先生亦有調整作息的意識，早前因腸胃不適，遂與太太提早晚餐時間，從飲食及作息方面改善。他透露現時體重約190磅，希望能進一步減輕體重，以維持更佳的健康狀態。

羅先生: 希望改變現時身形  重拾自信

市民羅先生表示，近來開始關注健康飲食及體重管理。為控制體重，他現時避免攝取碳水化合物，並省去晚餐，改以肉類為主要食糧，同時配合運動。他認為體重問題會直接影響日常生活狀態及工作精神，過往曾因體重問題而容易感到疲倦，影響工作效率。若情況能進一步改善，他最希望改變現時身形，以達致更理想的體態，重拾自信。對於政府推出的《體重管理行動計劃》，羅先生表示支持，期望當局能提供更多專業營養諮詢服務及社區運動設施，協助市民建立持之以恆的健康生活習慣。

三位受訪者均表示歡迎政府推出《體重管理行動計劃》，認為這是香港首份針對肥胖問題的系統性政策，顯示當局開始正視市民健康需求。他們期望計劃能提供更清晰的飲食及運動指引，例如制定簡單易明的營養標籤制度、增加社區健身設施，以及舉辦更多健康教育講座，讓不同年齡層的市民都能輕鬆參與。三人不約而同指出，體重管理非一朝一夕之事，需要政府、社區及個人三方配合，透過建立持之以恆的健康生活習慣，才能從根本上改善體質，減低患上慢性疾病的風險。

