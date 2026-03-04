腦膜炎雙球菌︱39歲男子發燒、皮疹、嘔吐和腹瀉等 留醫ICU情況危殆
衞生署衞生防護中心今日（4日）正調查一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，涉及一名過往健康良好的39歲男子，他於3月1日開始出現發燒、頭痛、皮疹、嘔吐和腹瀉，翌日（2日）到私家醫院求診，同日被轉送威爾斯親王醫院深切治療部，目前情況危殆。他的腦脊液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎。
病人潛伏期內沒有外遊 家居接觸者暫時沒現病徵
初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，他的家居接觸者暫時沒有出現病徵。中心已向其密切接觸者派發預防性藥物並繼續進行調查。初步調查顯示上述個案屬散發個案，沒有資料顯示這宗個案與本港早前錄得的確診個案有流行病學關連。
今年錄得3宗個案
侵入性腦膜炎雙球菌感染是法定須呈報傳染病。中心今年至今錄得3宗個案，而去年全年共錄得11宗個案。
腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）而傳播。當細菌入侵血液（腦膜炎雙球菌血症）或包圍腦部及脊髓的內膜（流行性腦膜炎）時，可引致嚴重病症。腦膜炎雙球菌血症的病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑及休克，嚴重者甚至會致命。流行性腦膜炎的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現，若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡。
