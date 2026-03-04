愛民邨塌樹重生 50年印度橡樹「自然復位」成首例 廢枝化身杯墊鎖匙扣

超強颱風樺加沙去年9月襲港時，愛民邨一棵超過50年樹齡的印度橡樹因猛烈風力倒塌，不少人都覺得惋惜。房屋局局長何永賢表示，房屋署樹木管理組一直以專業精神，啟動「生命再生」計劃，盡力幫助該棵印度橡樹，期望它能早日展開新的一「葉」。

香港大型樹木自然復位首例

何永賢於社交平台發文指，經過多年生長，該印度橡樹非常龐大，同時受限於現場環境，無法安排重型機器入邨吊運，樹木組就透過修剪樹冠為它「減磅」。由於當時印度橡樹的部分樹根仍然連接着土地，團隊就想到利用樹基自重拉動樹幹，「減磅」到一定程度，樹基就夠力將樹幹重新立起來，樹木組透過這個「自然復位技術」，讓倒塌的印度橡樹有機會重新生長，這亦是香港大型樹木自然復位的首例。

何永賢表示，雖然成功復位，但要繼續生長仍需要團隊悉心的呵護。這段時間，團隊為該印度橡樹覆蓋上紗網，以免陽光暴曬影響其生長；也會定期檢視有沒有寄生物，危害其健康。

倒下枝幹轉化為木製飾品

她續指，經過同事不懈努力與細心照顧，當局今日正式為這棵印度橡樹的新一「葉」揭幕，見到不少位置都長出了新葉，大家都十分欣慰。同事還準備了特別的紀念品，用當日倒下的枝幹製作，在房屋局與環保署、懲教署合力下，轉化成一件件木製飾品，一個個印有幸福家族成員圖案的杯墊，及印有該印度橡樹的鎖匙扣，分別由白沙灣懲教所和赤柱監獄出品；較完整的部分也安排了工作坊，由環保署及懲教署導師與居民一起製作衣物掛架， 發揮更多用途；即使是廢棄木材，也被製成有機覆蓋物，用於公共屋邨綠化養護，在這棵印度橡樹下也見得到。

何永賢感謝房署團隊和跨部門的努力，為屋邨親手栽種出重新出發的暖心故事，讓長伴街坊的印度橡樹，可以發揮生命力，繼續守護愛民邨。何永賢團隊也到邨內向居民派發杯墊、鎖匙扣等紀念品，讓大家共同記下這特別的愛民故事。