本港1月零售額升5.5% 謝邱安儀 : 料2月表現更佳 未來需視乎中東局勢走向

社會
更新時間：18:30 2026-03-04 HKT
發佈時間：18:30 2026-03-04 HKT

零售業復蘇勢頭持續，政府統計處公布，今年1月零售業總銷貨價值臨時估計為373億元，按年升5.5%，其中電器及未分類耐用消費品和珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值分別按年上升38.7%和31.1%。零售業管理協會主席謝邱安儀表示，自去年9月起的上升勢頭持續，預計2月份表現更佳，但未來需視乎中東局勢走向，持謹慎樂觀態度。

政府公布1月份零售業銷貨數字，1月份零售業總銷貨價值臨時估計為373億元，按年上升5.5%，電器及未分類耐用消費品和珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值分別按年上升38.7%和31.1%，汽車及汽車零件類別上升18.5%，傢具及固定裝置則上升16.4%。下跌類別方面，鞋類及相關製品下跌19.9%，燃料下跌17.5%，百貨公司貨品下跌11.1%，食品酒類及煙草下跌10.5%。

今年農曆新年在2月  料2月份會有較佳表現

零售業管理協會主席謝邱安儀表示，零售銷貨數字自去年9月起持續錄得約6%以上的增長，1月份5.5%增長看似較低，但受到去年1月有農曆新年的高基數效應影響，而今年農曆新年效應在2月發生，加上今年遊客數字和市況均較上年佳，料2月份會有較佳表現。

謝邱安儀料2月份本港零售銷貨總值會有較佳表現。資料圖片

她分析指，1月錄得跌幅的鞋類及有關製品分類、其他未分類食品分類和麵包、糕餅、糖果及餅乾分類等，均受去年農曆新年效應影響，而電器和珠寶首飾均保持升幅，後者受惠金價強勁，即使實際涉及金的重量下降，貨值仍見上升。

零售業管理協會透過問卷調查會員，對比去年及今年兩個農曆年的時間段生意，逾六成會員表示生意錄得升幅，只有分別逾一成和逾兩成表示持平和有跌幅，其中珠寶首飾和化妝品類別有逾兩成升幅，家具家品類別則表示有逾一成升幅。

展望將來，她預測3月市道平穩，未來需視乎中東戰局如何影響環球股市，「因為股市、樓市很影響消費意欲，需時再看未來預估」，但本港有盛事、運動項目，加上人民幣開始走強，有利於內地居民來港消費購物，若股市平穩，則對未來市道不會太悲觀。

