涉管有虛假學歷文件 內地男擬否認控罪暫定4月中開審
更新時間：17:07 2026-03-04 HKT
發佈時間：17:07 2026-03-04 HKT
38歲持雙程證男子涉於去年無合法辯解下，管有看似由基輔國立經貿大學（香港校區）發出的虛假學歷文件副本，被控管有虛假文書罪。案件今於沙田裁判法院再提堂，辯方表示涉案內地漢擬否認控罪，署理主任裁判官鄭紀航暫定4月14日起進行2日審訊，4月1日作審前審核並聽取答辯。期間被告續獲准以保釋金及人事擔保金共25萬元等條件保釋。
辯方庭上表示被告擬否認控罪。控方指無特別事項，將傳召6名證人；辯方除被告本人外，有機會傳召一名事實證人，屆時將由資深大律師蔡維邦代表被告。鄭官遂預留4月14日及15日作兩日審訊，另排期案件於4月1日進行審前覆核，以及正式聽取答辯。
改控管有虛假文書罪
被告李志成，原被控一項為取得入境證而安排作出虛假陳述罪，早前經修訂後，現被控一項管有虛假文書罪。控罪指他於2025年6月8日在香港，明知或相信有關虛假文書，即一份看來是由基輔國立經貿大學（香港校區）發出的學歷文件副本，屬於虛假，而在無合法權限或解釋下保管或控制該文書。
翻查資料，教育局曾於去年2月21日發聲明澄清，與一間名為「基輔國立經貿大學（香港校區）」的機構沒有任何關係，並呼籲市民提防該機構。聲明指，機構網頁訛稱獲得「香港教育局」的支持，並附有連接至教育局網站的超連結。
案件編號：STCC2264/2025
法庭記者：雷璟怡
