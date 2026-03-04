3.8婦女節︱民建聯婦委會倡加入累進式子女免稅額 促增乳腺癌篩查計劃及公院輔助生育服務名額

三八婦女節將至，民建聯婦女事務委員會今（4日）舉行傳媒茶敘，就婦女議題進行交流，包括探討如何透過科技支援及政策配套，為婦女營造更好的發展環境等。民建聯婦委會主席、選委界議員葛珮帆表示，新一份《財政預算案》增加「婦女自強基金」年度撥款至3000萬元，相關建議回應婦委會在2024年《婦女勞動力報告》提出的訴求。她亦期望社會致力消除女性在職場遭遇不平等對待問題，並呼籲企業制訂「性騷授政策」。

婦委會冀政府盡快修訂性罪行法例

對於政府計劃今年首季提出性罪行法例修訂，包括修訂「同意」的法律定義等建議，葛珮帆表示，婦委會將密切關注並跟進應如何有效支援受性暴力威脅及傷害的人士，期望當局不要再磋跎，盡快修例。

植潔鈴倡增樂妍站檢查項目 郭芙蓉關注職場友善僱傭政策

港島東植潔鈴引述數據指，2024年共有848名女性死於乳癌，佔女性癌症死亡人數13.1%，呼籲政府進一步增加合資格乳房造影診所數目，提升乳癌篩查先導計劃服務量。她亦建議增加樂妍站檢查項目，提供免費骨質疏鬆篩查、免費生育檢查。

新界西南郭芙蓉重視職場友善僱傭政策，建議推動企業設立親職及家長假期、推廣五天工作制及彈性上下班時間，令在職母親有更多時間照顧子女。她亦期望政府按實際需求，增加公營輔助生育服務名額；資助有意生育夫婦使用私營醫療系統的輔助生育治療服務等。

預算案輕生育？ 葛珮帆：明白十五五開局之年所需 盼未來再加碼

問及是否希望延長今年10月到期的2萬元新生嬰兒獎勵金，葛珮帆坦言津貼「幾時有都好過冇嘅」，亦有聲音指津貼並非決定生育的因素，希望政府有這兩方面的考慮。至於調高子女免稅額，她稱今次增幅未達預期，盼政府未來再有考量，並考慮加入累進式子女免稅額。

對於《預算案》在鼓勵生育及支援在職婦女方面未有過多著墨，是否符合預期，葛珮帆稱，《預算案》重點著墨於創科發展，屬投資現在與未來，亦明白今年是「十五五」開局之年，需着力投資創科以推動香港發展。她亦期望政府在鼓勵生育方面「再盡力一啲」，並建議從頂層規劃入手，深入研究整個人口政策。

記者：曹露尹