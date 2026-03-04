宏福苑安置｜銀行推三大跟進措施 各類貸款還款寬限期延至今年11月底

金管局及銀行公會今日（4日）宣布，為配合政府就大埔宏福苑火災的長遠居住安排，銀行業界將推出三項跟進措施，以體恤和靈活的原則，為受影響居民提供包括延長還款寬限期、以及支援不同居住選項的按揭安排。

各類貸款還款寬限期延長半年

金管局指，考慮到宏福苑居民需時了解長遠居住方案的細節，所有28間零售銀行將延長受影響人士現有按揭、私人及信用卡等貸款（包括本金和利息）的還款寬限期六個月，直至2026年11月底，以紓緩其短期財務壓力。

支援「樓換樓」及現金收購選項

考慮到宏福苑受影響居民需時了解長遠居住安排方案下的不同選項及內容細節，以作出選擇及相應財務安排，銀行業界宣布推出三項跟進措施。就選擇「樓換樓」選項業主， 銀行將協助將其所購的全新資助出售單位，取代原有的宏福苑單位作為抵押品。銀行承諾完成轉換後的新按揭貸款條款，將不遜於現有貸款。同時，為讓居民有充分時間過渡，現有按揭貸款的還款寬限期，將進一步延長至新單位可入伙為止。

就選擇現金收購選項並償還現有按揭貸款的按揭抵押人及借款人，在其自行安排長期住房時，按揭銀行會靈活處理新的按揭貸款。

此外，金管局、銀行公會及銀行業界將設立溝通平台，透過房屋局的「解說專隊」了解居民需要，為每宗個案提供適切協助。當局亦提醒市民保持警覺，提防不法之徒借機行騙，切勿向可疑人士透露個人及銀行帳戶資料。