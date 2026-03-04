港鐵屯馬綫改道工程 乘客3月8日經紅磡站需到對面月台轉車 月台行車方向亦對調
更新時間：13:15 2026-03-04 HKT
發佈時間：13:15 2026-03-04 HKT
發佈時間：13:15 2026-03-04 HKT
為配合屯馬綫紅磡站至尖東站之間的路軌改道跟進工序，港鐵公司將於本周日（8日）按計劃實施第二次特別服務安排。當日途經紅磡站的乘客，需下車並到對面月台轉車，以繼續行程；月台行車方向亦會與平日對調。
屯馬綫全綫仍會維持正常班次。港鐵會加強乘客廣播及標示，以及增派人員協助乘客。公司提醒乘客當日預留充裕時間，以應付可能稍為延長的行程。
為提示屯馬綫紅磡站乘客當日的臨時安排，紅磡站大堂及屯馬綫月台將透過乘客資訊顯示屏、路綫圖及指示牌等，展示相關臨時標示：
乘客經紅磡站需過對面月台轉車
乘搭屯馬綫途經紅磡站的乘客：需在紅磡站下車，步行往對面月台轉車繼續行程，車站職員亦會上車提醒乘客需要轉車。
紅磡站月台行車方向對調
在紅磡站入閘乘搭屯馬綫，或在紅磡站由東鐵綫轉乘屯馬綫的乘客，登車前請務必留意月台行車方向，紅磡站屯馬綫月台列車行駛方向會與平日不同；
2號月台列車將改為往屯門站方向，而3號月台列車則會往烏溪沙站方向。
屯馬綫月台標示會清楚列明屯馬綫月台列車行駛的方向，方便乘客辨識。
東鐵綫和屯馬綫列車及沿綫車站會作出廣播，提醒乘客上述安排。紅磡站大堂、東鐵綫月台及屯馬綫月台均會增加標示。港鐵會增派超過180名人員，在紅磡站及屯馬綫沿綫車站協助乘客。
最Hit
劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火報警處理
2026-03-03 13:41 HKT
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
2026-03-03 13:29 HKT
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
2026-03-02 16:18 HKT
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」曾往阿富汗海地救援
2026-03-03 12:29 HKT