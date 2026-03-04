港鐵屯馬綫改道工程 乘客3月8日經紅磡站需到對面月台轉車 月台行車方向亦對調

為配合屯馬綫紅磡站至尖東站之間的路軌改道跟進工序，港鐵公司將於本周日（8日）按計劃實施第二次特別服務安排。當日途經紅磡站的乘客，需下車並到對面月台轉車，以繼續行程；月台行車方向亦會與平日對調。

屯馬綫全綫仍會維持正常班次。港鐵會加強乘客廣播及標示，以及增派人員協助乘客。公司提醒乘客當日預留充裕時間，以應付可能稍為延長的行程。

2號月台列車將改為往屯門站方向。

3月台列車則會往烏溪沙站方向。

為提示屯馬綫紅磡站乘客當日的臨時安排，紅磡站大堂及屯馬綫月台將透過乘客資訊顯示屏、路綫圖及指示牌等，展示相關臨時標示：

乘客經紅磡站需過對面月台轉車

乘搭屯馬綫途經紅磡站的乘客：需在紅磡站下車，步行往對面月台轉車繼續行程，車站職員亦會上車提醒乘客需要轉車。

紅磡站月台行車方向對調

在紅磡站入閘乘搭屯馬綫，或在紅磡站由東鐵綫轉乘屯馬綫的乘客，登車前請務必留意月台行車方向，紅磡站屯馬綫月台列車行駛方向會與平日不同；

屯馬綫月台標示會清楚列明屯馬綫月台列車行駛的方向，方便乘客辨識。

東鐵綫和屯馬綫列車及沿綫車站會作出廣播，提醒乘客上述安排。紅磡站大堂、東鐵綫月台及屯馬綫月台均會增加標示。港鐵會增派超過180名人員，在紅磡站及屯馬綫沿綫車站協助乘客。

