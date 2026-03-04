長洲小學生助受傷行山客獲讚 校長冀事件有助成長 坦言有「haters」質疑一件事

長洲聖心學校3名小六學生日前協助一名跌傷的行山客報警、提供食物及予以陪伴，事件在網上傳開後，其臨危不亂的善行獲廣泛讚賞。傷者康復後，昨日到學校向三名「小恩人」當面道謝。聖心學校校長黃良凱今早（4日）在商台節目談及更多細節，指事件對於3名學生也是很好的應對訓練，期望經今次事件有助他們正向成長。他又透露，即使是好人好事，有時也避免不了「hater」存在，曾間接聽到一些質疑，不解為何3名小學生可以自行行山。他解釋3人對該段路線非常熟悉，程度猶如市區小孩「落街玩」。

事出偶然 校方即記小功肯定

黃良凱憶述，得悉事件後，認為應立刻肯定學生的善行，故即晚決定授予三位同學一個小功，並通知家長。黃校長表示，學校和家長都沒有斟酌功勞大小，重點在於肯定學生的良好行為，大家都為此感到高興。三位同學起初也沒想過會獲得如此大的讚賞，對學校的肯定也心存感激。

事件在上星期經傳媒報導後，引起廣泛關注。黃良凱指，一連數日都有不同媒體採訪，他亦需將每日五、六個報導轉發給家長，讓大家了解情況。隨着曝光率增加，學生也開始感到一些壓力，甚至覺得「有啲煩擾」。不過校方採取正面態度看待，並告訴學生：「呢件事你哋真係值得表揚，所以至咁多人去表揚。」他認為，這次經歷讓學生在應對和學習上都有很多得着。

解「自行行山」質疑：如市區小孩落商場

主持人提到，哪怕好人好事，也可能有「haters」無故攻擊，問起今次有沒有這種情況。黃良凱指直接的攻擊暫時沒聽到，但坦言也間接聽過一些質疑，例如「點解佢哋自己可以去行山？」

黃良凱解釋，長洲的小朋友在島內土生土長，在島上行山或到沙灘玩耍，就如同市區的小朋友「落商場行街」一樣平常，他們對路線非常熟悉。「佢哋就算所謂上山，都係十幾分鐘就去到家樂徑嗰個地方」，因此家長都很放心。3名同學在事發當日傷者獲救後，也可反過來建議他，以後避免一個人獨自行山，免生危險。

傷者親臨道謝 承諾回饋學校

黃良凱指，最讓校方感到溫馨的，是昨日傷者與家人親自到訪學校，向三位「小恩人」致謝。他們不但送上小禮物和感謝卡，傷者更撰寫了一封公開信，希望透過學校向大家傳達正能量。傷者表示，日後若學校有活動或其他需要，他義不容辭會回來幫忙，回饋學校及三位同學。昨日放學後，三位同學更盡地主之誼，帶傷者去買平安包和吃魚蛋，場面溫暖。

正面影響深遠 可成學生「轉捩點」

黃良凱坦言，三位學生的學業成績有高有低，但他相信這次經歷是一個很好的「轉捩點」。無論他們過往品行或成績如何，這次「好人好事」為全校同學，特別是同級的學生立下了良好榜樣。

此外，事件也成為學生寶貴的學習機會。連日來接受不同記者和老師的提問，讓他們在說話技巧、組織和分析能力上得到很好的鍛煉。黃良凱笑言，雖然為善不應抱功利心態，但客觀上，這段經歷或有助他們未來在升中面試時更好地展示自己。

黃良凱補充，事發時曾出現一個有趣誤會。由於一位女同學身形較高大，與另外兩位較矮小的男同學走在一起，令途人甚至消防員誤以為他們是「一家三口」，以為受傷的男士是他們的「父親」、女同學是「母親」。