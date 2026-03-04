伊朗局勢｜中東危機令燃油價格上揚 車主淡定未提前入油：唔會加得好離譜

中東局勢急劇升溫，石油價格上升，曾一度飆升10%，汽車燃料價格或因此受影響。不過，車主似乎普遍對此未感憂慮，不打算提前入油。有的士司機認為現時價格其實「唔係咁緊張」，亦有私家車車主直言預先入油幫助不大。

油價「唔係咁緊張」 無需提前入油

的士司機邱先生認為，伊朗局勢未必會對汽車燃料價格構成壓力，形容現時價格「好似唔係咁緊張」。他解釋，石油價格波動對石油氣價格實際影響有限，且一般的士入滿一缸石油氣只能行駛一更，因此不會特意預先入油。

車友未憂慮加價 ：「唔會加得好離譜」

他表示，身邊駕駛柴油私家車的朋友亦不會因憂慮戰爭導致加價而提前入油，「都係用完油先入，唔會咁緊張」。邱先生認為，即使加價亦不會「加得好離譜，其實唔係差好遠」，故無需特意預先入油。

車主稱未特意留意 提前入油幫助不大

私家車車主林先生表示，並未特別留意相關議題，但即使汽油價格上調，亦不會特意提前入油。他解釋，其車輛一缸油約可行駛兩至三日，預先入油「幫助都唔大」，但若駕駛的是混能車，則可能會考慮提前入油，因為一缸油可行駛約一星期，加價前入油會較為划算。

進一步加價會考慮「揸少啲車」

不過，林先生亦坦言對油費上升感到憂慮。他指目前油價「本身已經好貴」，若價格進一步上升，會考慮「揸少啲車」以節省開支。他透露，目前約兩星期一次透過「港車北上」到內地入油，藉此減輕油費負擔。

汽油屬「儲唔到嘅消耗品」 難預知何時加價

另一名車主梁先生則認為，無需因應油價波動而刻意提早入油。他解釋，即使汽油價格因戰爭而上升，幅度亦有限，一缸油「唔會加到1,000蚊」，直言「貴又貴得幾多」，即使提前入油也便宜不了多少。他補充，一缸油約一星期已用完，形容汽油是「儲唔到嘅消耗品」，即使預先入油能節省數十元，但根本無法預知何時加價，「係平左幾十蚊，但唔知幾時加價」，認為預先入油並不實際。

記者：郭文卓



相關新聞：

伊朗局勢｜戰火推高金價 油麻地金舖人頭湧湧 市民冒雨排隊買金：打仗就會升多啲