中大頒授榮譽博士 張宇人、許冠文、劉兆佳及謝曉亮獲殊榮

香港中文大學今天（3日）舉行第96屆大會榮譽博士頒授學位典禮，由中大校董會主席查逸超主禮。4位傑出人士獲頒授榮譽博士學位，以表彰他們在公共政策、科學研究及藝術等多個領域的卓越成就。他們分別為前飲食界立法會議員張宇人，獲頒授榮譽法學博士；著名演員許冠文，獲頒授榮譽社會科學博士；中大社會學系榮休講座教授、全國港澳研究會顧問劉兆佳，獲頒授榮譽社會科學博士；國際著名生物物理化學家謝曉亮，獲頒授榮譽理學博士。

張宇人獲頒榮譽法學博士

張宇人為特區政府行政會議非官守議員，曾為立法會最資深議員之一，並長年服務中大校董會。他也是本港餐飲業界之領導人物。他為香港的繁榮安定奉獻，建樹累累。目前他亦是香港飲食業聯合總會會長，此前曾擔任東區區議會議員、臨時市政局議員，以及酒牌局成員等多項公職。張宇人於2015年獲頒授金紫荊星章（GBS），並於2022年獲頒授大紫荊勳章（GBM），以表揚其長期卓越的公共服務，特別是在新冠疫情期間助力政府及飲食業界共同應對挑戰。張宇人自2008年起出任中大校董，一直堅定守護大學理念，在提升中大作為高等教育與研究機構的領先地位方面貢獻卓著。中大頒授榮譽法學博士予張宇人，以表彰他在促進商界與公共政策的合作，及推動飲食業發展方面的貢獻。

許冠文獲頒榮譽社會科學博士

許冠文是香港影壇舉足輕重的電影製作人及屢獲獎譽的演員，也是中大傑出校友，他的深遠影響已超越演藝範疇，塑造了香港及其他華人社會的文化面貌。他畢業於中大聯合書院社會學系，求學期間加入電視廣播有限公司展開銀幕生涯。他曾創作多部膾炙人口的諷刺喜劇，包括《半斤八両》、《摩登保鑣》及《雞同鴨講》等，成為香港影壇經典。他主演的《破·地獄》亦打破多項香港電影及票房紀錄。他獨具匠心地融合詼諧幽默與社會批判，開創了兼具娛樂性與思想深度的電影新範式。許冠文是香港演藝人協會創會會長，現為永遠名譽會長，亦曾任香港旅遊發展局委員及在2004年獲委任為太平紳士。他曾獲頒意大利烏甸尼斯遠東電影節金桑樹終身成就獎、香港藝術發展局傑出藝術貢獻獎，以及香港電影金像獎終身成就獎。他亦憑在《破·地獄》中的精湛演技，榮獲2025年香港電影導演會年度大獎最佳男主角。許冠文心繫母校，於2007年設立「許冠文明德新民校友獎」，並經常重返中大分享其對演藝生涯與人生歷程的經驗與見解。中大頒授榮譽社會科學博士予許冠文，以表彰其卓越成就與貢獻。

劉兆佳獲頒榮譽社會科學博士

劉兆佳是第十至十二屆全國政協香港區委員、全國港澳研究會顧問，亦是中大社會學系榮休講座教授。他擁有香港大學及美國明尼蘇達大學的學位，自1975年起在中大社會學系任教至2007年退休，至今仍致力研究香港社會和政治發展，被公認為中國內地香港事務及國際政治分析的權威。他曾出任特區政府中央政策組首席顧問和全國港澳研究會副會長，為特區政府政策制定提供建議。作為著名政治社會學者，劉兆佳專注研究香港管治、政治發展及公眾意見，在加深對「一國兩制」的理解，以及推動內地與香港關係和國際政治對香港影響的研究等方面均作出重要貢獻。2012年，劉兆佳獲頒金紫荊星章，並於2024年獲頒大紫荊勳章，以表揚其對國家及香港盡心竭力的服務。中大頒授榮譽社會科學博士予劉兆佳，以表彰他在追求學術卓越、公共服務及政策發展方面的貢獻。

謝曉亮獲頒榮譽理學博士

謝曉亮是國際著名生物物理化學家，現為昌平實驗室主任，並兼任北京大學理學部主任、李兆基講席教授。他曾任哈佛大學化學和化學生物學系Mallinckrodt講席教授，於2018年回國全職任教。謝曉亮是單分子生物物理化學、相干拉曼散射顯微術及單細胞基因組學的先驅，在無標記光學成像與單細胞基因組學的醫學應用上取得重大突破。他的科研成果已被應用於體外受精技術，成功避免將單基因遺傳疾病傳遞予新生兒，讓中國上萬對夫婦受惠。他曾獲頒美國奧爾巴尼醫學中心醫學和生物醫學研究獎、美國化學學會德拜物理化學獎、突出貢獻中關村獎及騰衝科學大獎等，並當選中國科學院院士以及美國國家科學院、醫學院與藝術與科學學院院士。中大頒授榮譽理學博士予謝曉亮，以表彰他在領導科學發展、對學術合作的熱忱，以及在化學與生物交叉領域的卓越研究成果。