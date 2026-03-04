新聞追擊︱公屋租金7月檢討 推算加幅1.63% 或近16年第二低

公屋租金兩年一檢，房委會今年7月將按公屋住戶去年和2023年收入變化調整公屋租金水平。《星島》記者參考統計處數字，發現去年公屋住戶入息中位數較2023年微升1.63%，或是租金檢討機制2010年設立後加租幅度第二低的年份，僅高於2022年檢討的加租1.17%。社區組織協會副主任施麗珊指，去年不少公屋戶開工不足，建議政府針對困難戶作免租安排，緩減加租壓力。

房委會資助房屋小組今年7月將進行兩年一檢的公屋租金檢討，透過公屋住戶入息抽樣統計調查，剔除「富戶」、其他高收入非一般租戶和綜援戶後，對比2023年及2025年公屋住戶每月平均家庭收入，若增0.1%以上，則按該幅度加租，但加幅設10% 上限；若減少0.1% 以上，則按該幅度減租。而加租一般於同年9月實施。

失業率升 公屋戶收入跌

參考統計處最新公布的公屋住戶收入中位數， 2023年平均月入中位數為19,975元，而去年有關數字為20,300元，兩年間增加325元，即約1.63%。若房委會入息統計得出的增加幅度與統計處數字相若，公屋住戶今年9月起加租的幅度可能是租金檢討機制2010年實施以來第二低，僅次於2022年的1.17%。

參考2023年及2025年的綜合消費物價指數，分別為106.9及109.3，其間通脹為2.25%，高於估算的租金加幅。不過，由於失業率上升，去年公屋戶收入呈下跌趨勢，由首季的20,500元，減至第四季的20,100元。

翻查資料，2010年首次檢討的租金加幅為4.68%，2012 年、2014 年、2016 年、2018 年和2024年均觸及機制上限加租10% ，2020加幅亦為接近上限的9.66%，只有2022年微加1.17%。

招國偉：政府有盈餘不代表房委會可以派錢

社區組織協會副主任施麗珊表示，去年就業環境差，若最終加租幅度為1.63%，比兩年前加10%好，但很多公屋困難戶有開工不足等問題，收入大跌，近來社協協助困難戶申請減租的個案亦見增加，希望房委會可以精準向困難戶作免租安排，緩減加租壓力，「政府做好個資料庫，精準些（向困難戶免租），不用次次都加（租）。」

公屋聯會總幹事招國偉認為，房委會今年將自行抽樣計算租戶入息變化，若得出加幅與以統計處數字推算的1.63%相若，則不算太高，未必有免租需要。他又稱，房委會今年7月將討論租金檢討，並按當時經濟環境考慮會否免租及免租形式，現時言之過早。他又指，政府綜合帳目預算雖有盈餘，但房委會財政獨立於政府，「不代表政府有盈餘，房委會就可以派錢」。

記者︰曾偉龍