Hong Kong Mega 8︱3、4月八大盛事連番上演 旅發局：體驗世界級活動無需走遍全球

社會
更新時間：20:10 2026-03-03 HKT
發佈時間：20:10 2026-03-03 HKT

盛事巨浪即將席捲香港，3月至4月將有8大精彩活動在港舉行，「Hong Kong Mega 8」匯聚世界級運動、藝術與文化盛事，向全球展現香港「亞洲盛事之都」的非凡活力，投入的世界級盛事包括ComplexCon Hong Kong、巴塞爾藝術展香港展會、香港打吡大賽及香港國際七人欖球賽等。旅發局在社交平台發布相關宣傳短片，並表示要體驗世界級8大矚目盛事，無需走遍全世界，去香港一個地方就夠，讓大家第一身體驗亞洲盛事之都的魅力。

8大活動涵蓋運動、藝術、潮流盛典

熱衷流行文化的潮流達人，ComplexCon Hong Kong會是最佳選擇；若鍾情藝術，可以一次性欣賞藝術中環展會、巴塞爾藝術展香港展會的所有珍藏；香港國際七人欖球賽，亦是全球難得一見的欖球盛事，無論是否七欖粉絲，都歡迎去啟德主場館體驗；若想感受本地獨有的賽馬氣氛，不容錯過一年一度的「香港打吡大賽」和「香港冠軍賽馬日」；如運動發燒友想欣賞高水平比賽，之後將會舉行「LIV Golf香港站」，以及「UCI世界盃場地單車賽」，可以近距離欣賞世界級運動員的高超技術。

    4月26日舉辦「香港冠軍賽馬日」。影片擷圖
    4月26日舉辦「香港冠軍賽馬日」。影片擷圖

    8大盛事一覽（按開始日期排列）

    LIV Golf香港站

    「LIV Golf香港站」將呈獻世界級高爾夫賽事。本次賽事融合頂尖運動表現與香港獨特的文化活力，為觀眾提供集精緻娛樂、美食品鑑與親子互動於一體的多元體驗。

    • 時間：3月5日至8日
    • 地點：新界粉嶺香港哥爾夫球會（粉嶺球場）

    ComplexCon Hong Kong

    「ComplexCon」是國際潮流文化盛事，匯聚最新潮流、流行文化、音樂、藝術、美食、創新科技及產業等多種元素。藝術家龍家昇將出任2026年藝術總監，將其奇幻的風格和創意視野，注入今年的活動主題。

    • 時間：3月21日至22日
    • 地點：離島赤鱲角亞洲國際博覽館

    香港打吡大賽

    「香港打吡大賽」除了是四歲馬經典賽事系列的終極之戰，更是每匹賽駒一生一次的至高榮譽。本地四歲精英賽駒將雲集沙田馬場，為摘下打吡桂冠奮力拼搏！現場還有開幕表演、豐富獎賞禮遇及特色美食，歡迎大家一同入場見證盟主誕生。

    • 時間：3月22日
    • 地點：新界沙田馬場

    藝術中環展會

    「藝術中環」回歸中環海濱，呈獻來自香港、亞洲及世界各地前瞻畫廊帶來的作品，展現多元而蓬勃的當代藝術面貌。展會將於特別設計建造的場館內舉行，呈獻為期5天的節目，包括表演、藝術裝置、影像藝術、講座及精選餐飲。

    • 時間：3月25日至29日
    • 地點：香港島中環海濱

    巴塞爾藝術展香港展會

    香港展會匯聚全球資深藝術力量與新銳藝術之聲，聚焦藝術創新、地域多元性，以及新一代藝廊、藝術家與策展人。超過半數的參展藝廊在亞太地區設有空間，展會依托亞太地區蓬勃發展的藝術生態，再度肩負起推動全球文化交流的使命。

    • 時間：3月27日至29日
    • 地點：香港島灣仔香港會議展覽中心

    UCI世界盃場地單車賽

    「UCI世界盃場地單車賽」是一年一度的頂級國際場地單車系列賽，由三站比賽組成，各國代表隊將於多個奧運項目中一較高下。香港站賽事為系列賽的第二站，將吸引超過300名來自世界各地的精英車手參賽，爭奪2026年UCI場地單車世界錦標賽的關鍵資格積分。

    • 時間：4月17日至19日
    • 地點：新界將軍澳香港單車館

    香港國際七人欖球賽

    一起到啟德體育園，觀賞「2026香港國際七人欖球賽」！屆時將有連場激鬥，一眾球迷將為全球頂尖欖球好手的精彩表現歡呼喝采。

    • 時間：4月17日至19日
    • 地點：九龍啟德體育園啟德主場館

    香港冠軍賽馬日

    「冠軍賽馬日」當天，全球精英良駒匯聚沙田馬場，角逐三項一級賽殊榮，勢掀連番激戰。場內更有各式獎賞禮遇及娛樂節目，讓你盡情投入國際盛事的熾熱氣氛。

    • 時間：4月26日
    • 地點：新界沙田馬場

