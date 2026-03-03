Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全仁醫療集團成立十周年 胡定旭出任非執行主席 林正財任獨立非執董

社會
更新時間：19:09 2026-03-03 HKT
發佈時間：19:09 2026-03-03 HKT

今年是全仁醫療集團成立10周年，集團宣布委任第十二、十三屆全國政協常委胡定旭出任非執行主席，行政會議非官守議員林正財擔任獨立非執行董事。集團相信，隨着兩位業界翹楚加入，將有助集團進一步強化戰略規劃及臨床專業發展，為集團拓展注入新動力。

全仁醫療集團創辦人劉仲恒於慶典致歡迎辭時表示，憑藉保險公司、企業客戶、醫生等合作夥伴的鼎力支持，以及專業團隊的努力和信任，集團迎來了10周年的重要里程碑。未來，集團會繼續堅守「預防醫學」理念，積極拓展服務領域，今年更計劃推出中醫和物理治療服務，進一步豐富服務範疇，為市民提供更全面的照護，推動集團持續發展。

展望未來，全仁醫療將進一步拓展服務範疇，包括推出中醫診症及物理治療服務，全面推動預防性及復康醫療發展，以回應社會對高端醫療的殷切需求，鞏固集團於行業的領導地位。自2016年成立以來，集團一直秉承「以人為本」理念，致力為客戶提供高質素的醫學影像診斷及體檢服務，並持續拓展臨床及健康檢查等多元化服務。

集團至今已與超過10間保險公司建立夥伴關係，並獲逾300間企業客戶信任支持，專業團隊人數亦已增至逾200人。目前，集團累計服務個人客戶超過180萬人次，旗下在線健康平台的總訪問量突破550萬。

此外，集團一直致力回饋社會，包括支援政府基層醫療政策，過去10年為過萬名學童接種流感疫苗、新冠疫苗及子宮頸癌疫苗，協助建立群體免疫屏障。疫情期間，集團旗下各醫務中心均有提供新冠疫苗接種及核酸測試服務，響應防疫工作；同時積極配合醫健通計劃，參與醫管局轉介及電子健康紀錄互通等。

記者：蔡思宇

攝影：陳浩元

