伊朗局勢｜戰火推高金價 油麻地金舖人頭湧湧 市民冒雨排隊買金：打仗就會升多啲

中東緊張局勢加劇，帶動黃金價格上升。《星島頭條》記者今日(3日)到油麻地一帶金舖視察，發現即使下着綿綿細雨，亦無礙金舖外出現人龍。有市民特意前來賣金，認為戰爭結束後金價或會回落；亦有市民趁機買金避險，看好金價將繼續上升。

市民買金作長期投資

市民王先生特意前來買金，他透露先前已購入數兩黃金，並看好金價會上升，「打仗就會升多啲」。對於戰爭一旦短期內結束，金價或會因此回落，王先生強調自己並非短線炒賣，而是作長期投資，因此不擔心短期波動。他亦解釋，戰爭只是其中一個因素，並非其投資策略的全部。

本身有定期買金習慣的謝小姐表示，有留意伊朗局勢，但認為對金價影響有限，即使戰爭結束，金價下調空間亦不大。「我諗跌都唔會跌到好低，唔會跌到三四字頭」。

市民憂戰事結束金價回落 全數賣出所持黃金

不過，亦有市民選擇趁金價高企前來賣金。市民伍先生表示，金價早在衝突初期已有所上升，而近日伊朗局勢更進一步推高金價。他預期金價於戰事結束後「一定有回落」，因此決定趁高位沽貨獲利。他亦憂慮戰事迅速結束而導致金價回調，故是次已將所持有黃金全數賣出。

同樣前來賣金的郭先生表示，金價高企是決定賣出的主因，坦言「現在高就賣」。他憂慮戰事一旦結束，金價可能會回落，因此趁高位先行獲利，將手頭上持有的黃金全部賣出。

市民譚小姐亦選擇趁高沽金。她表示留意到金價因打仗上升，故「趁現在高就放出」，加上自己剛好有空便過來處理。她透露這次主要是將部分黃金套現，仍會保留一些作保值之用。

記者、攝影：郭文卓