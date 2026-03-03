伊朗局勢︱國泰航空暫停營運往返杜拜及利雅得航班至3.14 免手續費更改航點或退款
更新時間：17:25 2026-03-03 HKT
發佈時間：17:25 2026-03-03 HKT
鑑於中東地區局勢的最新發展，國泰航空Cathay Pacific（CX）今日（3日）宣布，所有由2026年2月28日至2026年3月14日（包括當日）往返杜拜及利雅得的航班已經取消。受影響的旅客如未收到國泰航空的通知，請透過「自助訂位管理服務」查看最新的預訂狀況。
免手續費重新訂位/更改航點/退款
國泰表示，已啟動特別票務安排，為顧客提供靈活的選擇。已預訂2026年3月14日或之前往返香港與利雅得或杜拜國泰航班的旅客，如需重新訂位、更改航點或選擇退款，均可獲豁免相關手續費。
若旅客透過旅行社或第三方網站購買機票，請直接與他們聯系，以重新安排旅行日期或申請退款。若旅客透過國泰航空（國泰網站、流動應用程序或客戶服務部）訂票，請聯絡客戶服務團隊協助預訂新航班。如需申請退款，旅客可透過「自助訂位管理服務」辦理。
未來數天航班時間表或需進一步調整
國泰稱會密切關注事態發展，旅客和機組人員的安全一直是國泰首要考量，因此於未來數天航班時間表或需要進一步調整。對於2026年3月15日之後的航班，國泰建議旅客於啟程前瀏覽國泰航空網站www.cathaypacific.com上查閱最新的航班資訊和其他公告。
倘重訂新行程 仍需支付票價及稅項差額
國泰指，若旅客選擇重新預訂，原有與新行程之間的票價及稅項差額仍需支付。
|往返／途經航班
|出票日期
|原定旅遊日期
|更改機票截止日期
|旅程完成日期
|往返杜拜 (DXB) / 利雅得 (RUH) / 多哈 (DOH)的航班
|2026年3月3日或之前
|2026年2月28-3月18日
|必須在2026年3月31日或之前更改機票
|2026年5月31日
有關重新預訂機票的更多資訊：
- 往返杜拜及利雅得的機票必須為國泰航空營運的航班。
- 往返多哈的機票必須由國泰航空發出，並且必須為國泰航空營銷的航班。
- 可選擇新的出發日期，但必須在2026年5月31日或之前；更新後的旅遊日期須視乎航班座位供應情況而定。
- 此安排不適用於已全額或部分退款的機票。
