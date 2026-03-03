Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱國泰航空暫停營運往返杜拜及利雅得航班至3.14 免手續費更改航點或退款

社會
更新時間：17:25 2026-03-03 HKT
發佈時間：17:25 2026-03-03 HKT

鑑於中東地區局勢的最新發展，國泰航空Cathay Pacific（CX）今日（3日）宣布，所有由2026年2月28日至2026年3月14日（包括當日）往返杜拜及利雅得的航班已經取消。受影響的旅客如未收到國泰航空的通知，請透過「自助訂位管理服務」查看最新的預訂狀況。

免手續費重新訂位/更改航點/退款

國泰表示，已啟動特別票務安排，為顧客提供靈活的選擇。已預訂2026年3月14日或之前往返香港與利雅得或杜拜國泰航班的旅客，如需重新訂位、更改航點或選擇退款，均可獲豁免相關手續費。

若旅客透過旅行社或第三方網站購買機票，請直接與他們聯系，以重新安排旅行日期或申請退款。若旅客透過國泰航空（國泰網站、流動應用程序或客戶服務部）訂票，請聯絡客戶服務團隊協助預訂新航班。如需申請退款，旅客可透過「自助訂位管理服務」辦理。  

未來數天航班時間表或需進一步調整

國泰稱會密切關注事態發展，旅客和機組人員的安全一直是國泰首要考量，因此於未來數天航班時間表或需要進一步調整。對於2026年3月15日之後的航班，國泰建議旅客於啟程前瀏覽國泰航空網站www.cathaypacific.com上查閱最新的航班資訊和其他公告。

相關新聞：

伊朗局勢．旅遊及航班更新｜國泰航空暫停營運3.14前往返杜拜及利雅得所有航班 免手續費更改航點或退款

伊朗局勢︱阿聯酋協助滯留旅客 酒店食宿費用政府「埋單」 滯留港人：轉酒店都無咁大負擔

伊朗局勢︱港商求助盼轉到阿曼機場回港 林健鋒籲先留在安全地方 相信國家會盡力協助

伊朗局勢︱縱橫遊20人滯留未能返港 料額外酒店及旅費由杜拜政府承擔

倘重訂新行程 仍需支付票價及稅項差額

國泰指，若旅客選擇重新預訂，原有與新行程之間的票價及稅項差額仍需支付。

往返／途經航班 出票日期 原定旅遊日期 更改機票截止日期 旅程完成日期
往返杜拜 (DXB) / 利雅得 (RUH) / 多哈 (DOH)的航班 2026年3月3日或之前 2026年2月28-3月18日 必須在2026年3月31日或之前更改機票 2026年5月31日

有關重新預訂機票的更多資訊：

  • 往返杜拜及利雅得的機票必須為國泰航空營運的航班。
  • 往返多哈的機票必須由國泰航空發出，並且必須為國泰航空營銷的航班。
  • 可選擇新的出發日期，但必須在2026年5月31日或之前；更新後的旅遊日期須視乎航班座位供應情況而定。
  • 此安排不適用於已全額或部分退款的機票。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
01:15
伊朗局勢｜巴林美國空軍基地受襲 伊朗揚言向通過霍爾木茲海峽船隻開火｜持續更新
即時國際
5小時前
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」 曾往阿富汗海地救援
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」曾往阿富汗海地救援
醫生教室
5小時前
吳安儀社交平台宣佈婚訊。
桌球｜吳安儀15年愛情長跑修成正果 社交平台宣佈婚訊：開始人生新篇章
即時體育
6小時前
香港珠寶展爆驚人搶購潮！阿叔「膠籃頭盔」衝鋒搶貨 網民：昂貴菜市場｜Juicy叮
00:36
香港珠寶展爆驚人搶購潮！阿叔「膠籃頭盔」衝鋒搶貨 網民：昂貴菜市場｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
影視圈
19小時前
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
影視圈
9小時前
網紅劉馬車踩場大鬧九記！雙語怒罵35分鐘「香港飲食界之恥」 老闆忍火1招K.O. 網民︰打住正義旗號周圍賺流量
網紅劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火1招K.O.
飲食
4小時前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
商業創科
2026-03-02 15:28 HKT
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！屬同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
飲食
2026-03-02 12:17 HKT