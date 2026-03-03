政府工空缺2026︱財爺辦公室$61K請「經濟主任」分析香港微觀與宏觀經濟 即睇學歷及經驗要求

政府職位空缺網站顯示，財政司司長辦公室在2月20日刊登招聘廣告，招聘公務員職位的政府經濟顧問辦公室「經濟主任」，主要負責就香港經濟的不同範疇進行分析及研究工作，例如本港經濟於微觀與宏觀經濟層面的增長和發展。薪酬為總薪級表第27點（每月61,865元）至總薪級表第44點（每月119,650元）。

政府經濟顧問辦公室︱經濟主任 頂薪$12萬

入職條件的學歷方面，申請人須持有本港大學所頒授的經濟學一級或二級榮譽學士學位，或具備同等學歷；或持有本港大學所頒授與經濟學有關之學科的榮譽學士學位及經濟學碩士或以上學位，或具備同等學歷。 獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘三年，成功通過試用期後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

現正修讀大學經濟學學士學位/經濟學碩士或以上學位的應屆畢業生也可申請；申請人如獲錄用，必須在2025/26學年內取得所需學歷資格才獲聘任。具全職經濟分析或相關工作經驗者佔優。申請人須於申請書上列明工作經驗的性質及其相關性。截止申請日期為2026年3月6日23時59分。按此了解相關政府職位空缺。

財政司司長辦公室︱引進辦經理（政策支援）（非公務員）

財政司司長辦公室同樣亦為引進重點企業辦公室聘請經理（政策支援）（非公務員），月薪為港幣61,865元。引進辦經理（政策支援）主要負責為引進重點企業辦公室提供行政及／或管理支援服務，並與相關機構、持份者和／或工作伙伴等聯絡溝通；執行與採購相關的事務，並監察服務承辦商／服務供應商的表現；進行研究、數據分析及準備簡報／演講資料，並為立法會及相關委員會／工作小組草擬文件及提供秘書處支援等。

申請人必須：持有學士學位，或具備同等學歷；在取得上述學歷後具備不少於5年全職工作經驗，當中包括至少2年曾擔任行政、管理、宣傳或推廣職位，以管理職位的經驗為佳；具備政府部門管理／協調計劃或項目管理經驗者更佳；如具備從事政府部門或公共機構的工作經驗者更佳；具備制定和執行以成果為本的參與項目的工作經驗，如具備人工智能、數據科學、金融科技、生命健康科技或公營界別相關工作經驗或知識者更佳等。獲取錄的申請人將會按非公務員合約條款聘用，合約期為13個月或至2027年3月31日，以較早者為準。 截止申請日期為2026年3月13日23時59分。按此了解相關政府職位空缺。

投資推廣署︱高級副總裁（財務分析／北部都會區）

．月薪：港幣67,850元

．入職條件：詳情請參閱投資推廣署網站https://www.investhk.gov.hk/zh-hk/careers/senior-vice-president-vice-president-fa-nm_iso032026

．截止申請日期：26/03/2026 17:00:00

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

投資推廣署︱高級副總裁（家族辦公室）

投資推廣署現正物色充滿熱忱、以結果為本的優秀專才，加入其FamilyOfficeHK專責團隊，擔任高級副總裁（家族辦公室）的職位。該職位將發揮業務發展、客戶服務及管理的技巧，力求物色潛在客戶，並推動以客為本的計劃，以吸納新客戶、挽留現有客戶、提升客戶體驗為目標。如果希望為香港成為全球領先的家族辦公室樞紐出一分力，擔任此職位可讓你協助中國內地及海外的家族辦公室在香港設立及拓展業務。

．月薪：幣81,510元至85,130元

．入職條件：

(a) 具備六年投資推廣或客戶管理或業務發展的相關全職工作經驗；

(b) 具備在金融或專業服務行業（以私人銀行或家族辦公室較優），為超高淨值人士及／或家族辦公室提供支援的工作經驗較佳；

(c) 具備國際市場的工作經驗，以曾於全球各地工作者較優；

(d) 持有香港任何一所大學所頒授的學士學位，或具同等學歷，主修工商管理、財務／金融、經濟、法律、會計或市場推廣較佳，而持有相關的深造學位更佳；以及

(e) 中英文書面溝通技巧良好，亦須操流利廣東話、普通話及英語。通曉一種或多種主要目標市場（即東盟、中東及歐洲）語言更佳。

．截止申請日期：26/03/2026 17:00:00

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

投資推廣署︱高級副總裁（數字科技與數據基礎建設）

．月薪：港幣67,850元

．入職條件：詳情請參閱投資推廣署網站https://www.investhk.gov.hk/zh-hk/careers/senior-vice-presidentvice-president-dtdi_iso022026/

．截止申請日期：13/03/2026 17:00:00

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

投資推廣署︱高級副總裁（商務及專業服務）

．月薪：港幣67,850元

．入職條件：詳情請參閱投資推廣署網站https://www.investhk.gov.hk/zh-hk/careers/senior-vice-president-vice-president-business-and-professional-services_iso012026

．截止申請日期：13/03/2026 17:00:00

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款