28歲精神病漢病發弒母藏屍床下 認誤殺罪還押候判

28歲精神病漢2022年11月在牛頭角上邨住所內殺害50歲母親，藏屍睡床下多日，早前承認阻止合法埋葬屍體罪。被告今早於高等法院再承認誤殺罪，案情指母親失去聯絡多日後，消防員破門而入發現屍體，被告在錄影會面中時而胡言亂語，得悉床下藏屍後不解何故，看到死者照片時承認殺死了「蜥蜴怪」，又曾聽到聲音促其弒母。案件押後至下月13日判刑，以待索取精神科、心理及感化報告，期間被告繼續還押候判。

與母相依為命後確診情感性思覺失調症

無業男黃俊傑案發時25歲，承認於2022年11月30日，在香港九龍牛頭角上邨常榮樓某單位謀殺羅彩橋。案情指，被告雙親1995年於內地成婚，死者羅彩橋2年後誕下被告，2000年母子再到港定居一家團聚。一家三口2009年起居於牛頭角上邨常榮樓案發單位，翌年父母離婚後，父親遷出單位。被告2015年確診情感性思覺失調症，入院留醫逾月，其後定期覆診，翌年復發，直到案發前1個月最後一次覆診，當時根據紀錄精神狀況良好。母子2022年案發時依賴綜援維生。

案發前夕死者致電負責跟進被告的聯合醫院護士，交代被告精神狀態惡化，脾氣轉差，曾經徒手襲擊她，阻止她離開房間及胡言亂語。護士稍後家訪時，被告見狀馬上離開。

死者失聯保安消防上門發現死者屍體藏於睡床下

同年11月25日死者致電親友指被告脅迫她提供金錢買食物後，刪除死者聯絡人資料，禁止其接觸外界，又藏起其鎖匙再外出。死者先後致電護士等人查詢被告下落，其後再報案求助。死者晚上9時回覆警方指被告已經歸家，被告接過話筒，回覆指前夕在女友家中留宿而死者情緒失控，他已向醫生要求終止社工服務，看見社工時因心虛才離開。警員其後上門，看到一切如常，被告應門指死者正在休息。被告其後致電2名友人，稱不喜歡死者要求社工家訪，指死者又再大吵大鬧，阻止他交女朋友。同晚11時許，被告開設聊天群組，對2名友人胡言亂語一輪後自行退出群組。

死者從翌日起失去聯絡，保安員隔日再上門發現門匙插在門鎖上，開門後看到被告立於電視前，交代死者外出不知去向。同月30日下午消防員上門破門而入，被告同樣立於電視前，表現冷靜合作，消防員終在睡床下儲物格中發現死者屍體，當場證實死亡。

看到母親相片承認已殺蜥蜴怪但不認識相中人

被告被捕後，在錄影會面中時而胡言亂語，交代死者失去聯絡的數日間，被告曾在家中各處看到血跡並用死者衣物拭抹，而死者不知所終，一度致電也無人接聽，最後得悉床下藏屍後不解何故。被告在另一次錄影會面中稱每日殺人肢解再藏於房內，看到死者照片時承認殺死了「蜥蜴怪」，不認識相中人，又曾聽到聲音促其弒母。法醫檢驗死者發現身上有多處瘀傷熨傷，傷勢不致命，惟廣泛軟組織損傷可能導致各種併發症，無法確定死因，或窒息致死。電話紀錄顯示被告11月26日中午曾搜尋「自衛殺人」、「誤殺」等。2名精神科醫生診斷後認為被告案發時精神病復發。

案件編號：HCCC145,146/2025

法庭記者：陳子豪